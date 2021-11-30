國防部編特別預算委託中科院造飛彈，但中科院的「飛彈增產廠房及設備」卻要到明年7月才能完工。立院預算中心評估報告指出，中科院廠房難依期程於110年度完工，其中，「產能提升案(建築及設備)」之完工或交貨期程預估為111年6月；「飛彈增產廠房及設備」則為111年7月，國防部允宜督導其儘速辦理。

報告指出，海空戰力提升計畫採購特別預算案規劃採購多項飛彈系統，包括岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、萬劍飛彈系統及雄昇飛彈系統等。查中科院自107年度起，陸續提出多項攸關飛彈產能擴充固定資產建設改良擴充計畫，辦理期程均應於110年底完成，然揆部分計畫已無法依原訂期程完工，為免影響後續各式飛彈量產進度，國防部允宜督導其加速備便相關廠房及設備。

報告指出，中科院自107年度起陸續就其各項產能擴充，包括「產能提升案(建築及設備類)」、「大型發動機能籌案(建築類及設備類)」及「飛彈增產廠房及設備(建築類及設備類)」等3案6項計畫，總經費合計70億8366萬8千元，依各計畫期程均應於110年底完成。

而海空戰力提升計畫採購特別預算規劃採購飛彈系統包括岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、萬劍飛彈系統及雄昇飛彈系統等，上述中科院辦理之固定資產建設改良擴充計畫若能如期完工，當有助於各式飛彈之如期如質交貨。

報告指出，「產能提升案」、「大型發動機能籌案」及「飛彈增產廠房及設備」等3項計畫，依中科院規劃均應於110年度完工，然揆截至110年9月底各項計畫預算執行率(均包含廠房及設備)為32.39％、54.27％及21.61％。經洽詢中科院說明表示，「大型發動機能籌案」已完工並驗收中，「產能提升案(建築及設備)」之完工或交貨期程預估為111年6月；「飛彈增產廠房及設備」則為111年7月。

雖中科院說明尚未完工廠房及設備，係針對112年度至113年度量產高峰需求，然為確保各型飛彈量產作業能如期如質完成，該院仍應加速相關廠房及設備之準備工作。

報告指出，中科院為因應新式武器系統投產及現有飛彈系統增產製計畫，雖自107年度起陸續提出多項固定資產建設改良擴充計畫，然其中「產能提升案」及「飛彈增產廠房及設備」等2案4項計畫均無法依原訂期程於110年底完工或交貨，為免影響海空戰力提升計畫採購特別預算案中各型飛彈後續量產進度，國防部允宜督導其加速備便相關廠房及設備。