後疫情時期，雖然疫情降溫，但已打亂民眾的生活與學校的教育方式。高雄科技大學將於19日舉辦「疫情時代教育趨勢論壇」，今年以線上論壇的形式舉行，邀請學者探討未來的教育趨勢與發展，以及教師未來應具備怎樣的能力。

高科大副教務長陳樹人說，以他在學校教化材系課程為例，最受疫情影響的是學生無法做實驗，目前只能透過線上教學，由老師做示範，或採同步線上的方式做實驗項目。

另以數學課程來說，此要透過公式演練，以面對面的方式會比較適合學生理解，但在後疫情時期，會以短片方式輔助教學，採混合式學習方式，這需要師生共同適應。

校方表示，學校連續兩年舉辦教育趨勢論壇，今年以線上論壇的形式探討疫情時期的教育，邀請學思達教育基金會創辦人張輝誠、台北藝術大學通識中心教授許皓宜，交流教學的挑戰與未來發展趨勢。

校方指出，高科大視「教學」為辦學最核心的任務，很重視「教學成效」，投入非常多關於教學方法、教學策略的改變和嘗試，呼應當前全球對於創新教學的嶄新論述。期盼透過此次論壇，提供給教師因應後疫情時期的適應能力。