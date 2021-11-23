據基督教芥菜種會實務服務發現，許多青年因為在從事第一份工作時遭到挫折，因而退怯，因此如何協助青年在工作前做好求職準備十分重要，基督教芥菜種會與花旗銀行基金會推動「邁向成功之路」計畫，並因應疫情、科技趨勢等推出如「影像製作技能班」、「網紅小編20小時快手攻略班」等，協助青年在疫情之下也能找到工作。

據基督教芥菜種會統計，去年辦理課程、訓練班共接觸到942位青年，也協助217人媒合，但今年受到疫情影響，青年需求更大，共接觸到1309位青年、協助306人媒合、其中有163人已穩定就業。

住在花蓮、22歲的太魯閣族黃亭威在20歲時發現就讀的「烘焙系」不符合其志趣，因而選擇休學，休學後接觸到芥菜種會培力，發現自己喜歡與老人接觸，再經居家服務班訓練後，目前在花蓮居家機構工作，薪資一個月上看6萬元。

基督教芥菜種會社區發展處主任游婷婷說，受到疫情影響，以往比較多年輕人願意從事的服務業減少進用，甚至資遣，因此洽詢訓練班的青年增加，而因應疫情及未來趨勢，芥菜種會今年辦理如影像製作技能班、網紅小編20小時快手攻略班等提供青年培力。