疫情反覆，有利於貨櫃航運產業的多頭延續，資金29日轉進貨櫃航運股，長榮（2603）、陽明（26090）及萬海（2615）股價大漲，漲幅超過2％，貨櫃航運股的紅盤也讓台股信心大增，是盤中台股一度大跌轉為上漲的最大功臣；目前亞洲的中遠海控（COSCO） 、川崎汽船、日本郵船等也全面走揚，中遠海控29日盤中一度大漲超過8％。

陽明上周五（26日）召開法說會，國內投顧看好陽明基於四大利多，給建議買進陽明，目標價為168元。

陽明四大利多為第一、遠洋線淡季更旺。第二、近洋線旺季來臨，大陸先前限電政策使部分企業生產排程延後至第四季且東南亞地區疫情逐步受控，第四季旺季行情可期。第三、歐洲線長約換約調漲幅度可期，美洲線也將於2022年5月換約，預期2022年下半年運價維持高檔之下，美洲線換約可望同步挹注2022年獲利表現。第四、2022年貨櫃航運產業供需結構展望正向，有助支撐運價水平，預估陽明 2021年、2022年EPS分別46.75元及46.06元。