近年來受到嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情的影響，各國經濟及就業市場都受到嚴重衝擊。然而危機就是轉機，進入後疫情時代，培養帶著走的能力將是職場生存的必備條件！為協助失(待)業者提升就業技能，勞動部勞動力發展署預計2022年在全國11個訓練場開辦約380班的自辦職前訓練，課程兼顧產業與就業市場需求，歡迎民眾鎖定「職前訓練網」踴躍報名！

為協助失業及待業者充實專業技能，做好就業準備，發展署每年均由所屬5分署依據區域產業發展及就業市場需求，辦理就業導向的各項職業訓練課程。因應疫情帶來生活型態改變，遠距、雲端等科技廣泛運用，各項資訊科技技術如人工智慧、資通訊、大數據科技的發展，更衍生出許多新興的商機與工作機會，因此2022年發展署將持續針對目前熱門的人工智慧、資通訊、雲端科技產業，辦理智動化與機器人、物聯網開發與行動裝置應用、網路管理與通信技術整合實務等課程。

此外，因應國家重點產業發展，發展署亦針對5+2產業辦理智慧通訊聯網工程、綠色科技水電自動控制、精密機械、機電整合、電腦數值控制與機械加工等課程，訓練職類非常實用且多元，且每月均有開班，每年的平均訓後就業率皆達9成，十分適合有意提升或培養就業技能的失業者參加。

發展署各分署除具備有專業師資及完整訓練機具設備外，另配置專業輔導員提供參訓學員生活、學習及訓後就業等輔導服務，並辦理就業市場趨勢分析及求職技巧等課程，邀請廠商辦理就業說明會或徵才活動，訓練後則寄發推薦信或介紹信予用人單位等，提供各項就業輔導措施，部分職類並協助結訓學員考取技術士證，以利結訓學員順利就業。參訓期間的訓練費用由發展署全額補助，屬於非自願離職或特定對象失業者並可依規定申請職業訓練生活津貼，以維持訓練期間的基本生活，安心學習工作技能。

民眾如有參加職業訓練需求，可就近洽公立就業服務機構釐清職涯目標，確認技能需求，並視需求推介參加職業訓練，洽詢電話：北基宜花金馬分署(02)8995-6399、桃竹苗分署(03)485-5368、中彰投分署(04)2359-2181、雲嘉南分署(06)698-5945、高屏澎東分署(07)821-0171，更多訊息歡迎至「職前訓練網」查詢，或洽詢免付費客服專線0800-777-888。