中國旅遊研究院國際研究所本周一（22日）發布「中國出境旅遊發展年度報告2021」顯示，2021年預測大陸出境旅遊人數為2562萬人次，與2019年相比恢復17％，與2020年相比增長27％。但與新冠疫情前每年逾億人次的出遊規模，大陸出境旅遊依然基本處於停滯狀態。

報告顯示，82.8％的受訪者在只有確信某個目的地不再有新冠感染時才會出行；81.6％的受訪者表示未來一段時間內會選擇境內旅遊，而不是出境旅遊；71.7％的受訪者由於新冠的爆發不太願意選擇航空方式出境旅行。

報告指出，2022年出境旅遊發展存在很大不確定性。當前世界範圍內疫情的陰霾未散，不同區域、不同國家地區的疫情形勢跌宕起伏，甚至綿延難斷。在全球新冠疫情防控過程中，不平衡性依然突出。

報告指出，不同目的地間包括邊境控制和航班安排等在內的防控要求時緊時鬆，相互之間的政策協調效率還有待提升，跨境旅遊的安全需求短期內無法得到全面保障。出境旅遊發展面臨的環境嚴峻複雜，不確定性突出。