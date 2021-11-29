美國網路銷售巨擘亞馬遜的全球消費者業務部執行長克拉克（Dave Clark）28日表示，目前要預測新變種病毒Omicron，對民眾在年底消費旺季的影響有多大仍言之尚早，因為消費旺季現在才開始。

他說自己對科學家與醫藥公司，研發有效疫苗對抗新變種病毒是「極樂觀」。儘管消費者會先觀察疫情的發展，但在年底假期時還是會繼續過他們的日子。

目前包括美國等多個國家，因為Omicron開始蔓延全球而再實施旅遊限制。

克拉克說，由於各國因疫情而封鎖邊境一年多，多國之前因疫情消退而正陸續開放邊境後，許多消費者已打算年底出國渡假。因為從他們購買的項目裡，可看到不少人正準備出國的事宜。

雖然許多專家擔心通膨問題會拖累美國經濟，但克拉克表示，目前沒看到通膨因素有影響民眾的消費支出。因為亞馬遜的「黑色星期五」銷售額創新高。其中民眾主要購買服飾和居家裝飾用品，顯示他們計劃在年底假期裡與親友聚會。

另外，對於美國目前勞動市場出現人力供應緊張的問題，克拉克說疫情讓大家重新思考該如何規劃自己的工作與生活，這是造成人力不足的因素之一。雖然亞馬遜仍雇用到其所需要的人手，但他坦承在招募上是一大挑戰。