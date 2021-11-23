第5屆東亞高峰會（EAS）海事安全合作會議今天在印度東北部大城加爾各答（Kolkata）登場，討論海事安全及災難管理等議。

根據印度外交部的新聞稿，本屆會議為期兩天，由印度與澳洲共同主辦，印度方將由外交部主管東亞事務次長達斯（Riva Ganguly Das）代表出席。

這份簡短的新聞稿稱，來自東亞高峰會會員國的政府官員及學者專家將在會中探討4大海事相關議題，分別為：海事安全、資源暨情報共享、科技合作、以及疫情暨天災風險縮減與管理。

印度外交部說，會議最後將分組討論未來的合作方向。

本屆會議在菲律賓與中國再次於南海發生爭執之際召開。

菲律賓政府日前指控中國海警船於16日對航向仁愛暗沙的民用運補船發射水砲；菲律賓、中國以及台灣均聲稱擁有仁愛暗沙的主權。

東亞高峰會共有18個會員國，包括東南亞國家協會（ASEAN）10國，加上澳洲、中國、印度、日本、紐西蘭、南韓、俄羅斯和美國。