為防範新冠肺炎新型病毒變異株Omicron擴散，歐美等數十國禁止非洲南部國家航班入境，美國道瓊指數26日一度暴跌逾千點，終場收跌逾900點。財長蘇建榮29日指出，國安基金委員會將持續關注疫情變化與國際股市概況。

立院財政委員會26日邀請財政部、國稅局等審查預算，蘇建榮應邀出席。蘇建榮在財政委員會前受訪時表示，Omicron對各國經濟、旅遊活動等造成很大衝擊，例如法國、德國、英國等股市，在26日皆重挫4％左右，美國股市同日也下挫900多點，創2021年以來單日最大跌幅，顯見其影響。

蘇建榮表示，財政部身為國安基金秘書單位，自26日起積極關注歐美股市發展，特別是這幾天國際疫情衝擊，國安基金委員會持續密切關注中。

不過，蘇建榮也指出，我國經濟活動目前仍維持穩定水準，對股市可避免較大衝擊，像是2021年4、5月即使國際疫情嚴重，但我國出口暢旺，惟內需消費受較大影響。他強調，指揮中心也會採取適當防範措施，避免疫情進到國內。

至於國安基金是否要進場，蘇建榮表示，國安基金每季召開例行性會議，下次約在1月中召開，依規定，若過程中有國際金融重大變化，我國才會開臨時會，國安基金將持續觀察疫情變化及國際經濟變動，盼維持平穩態勢。