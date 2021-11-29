澳洲國防部長杜登26日公開示警應強硬制衡中國，澳洲總理莫里森28日也呼應，強調澳洲切勿向好戰的中國示弱。外交部今天表示，此舉凸顯維持台海和平與穩定已是主要民主國家的高度共識，也代表台海和平穩定是維護「自由與開放的印太區域」不可或缺的一環。

澳洲國防部長杜登於本月26日演講指出，面對中國擴張威脅，不宜採取姑息政策，中國一旦奪取台灣，中國將主宰整個印太地區，區域各國恐將淪為中國「附庸國」（tributary states）。

澳洲總理莫里森在昨日（28日）受訪時完全認同杜登的看法，他強調，中國日益好戰，並清楚說明目前印太地區充滿不確定性的現況等。外交部發言人歐江安表示，澳洲總理莫里森及國防部長杜登的談話，均再次顯示澳洲政府高度關注台海安全與和平穩定，以及慎防中國武力犯台的必要性，外交部對此表達由衷感謝。

她說，澳洲是台灣在印太區域的重要朋友與理念相近夥伴，澳洲政府今年6月澳、日「2＋2部長級諮商」聯合聲明、8月首屆澳、法「2＋2部長級諮商」、9月「美澳部長級諮商」都重申台灣海峽和平穩定的重要性，凸顯維持台海和平與穩定已是澳洲、美國、日本、法國等主要民主國家的高度共識，也代表台海和平穩定是維護「自由與開放的印太區域」不可或缺的一環。

歐江安表示，台灣位處東亞第一島鏈的重要樞紐，在區域穩定及繁榮上扮演關鍵角色；我國政府將在既有深厚基礎上持續與澳洲及理念相近國家緊密合作，攜手捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序，共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。