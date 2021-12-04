前副總統呂秀蓮今（4日）下午1時許出席「Her-Story 50周年巡迴展首場特展」，她致詞中細數台美斷交、美麗島事件及中美對抗問題，她強調，從歷史來看，美國支持台灣是因為國家利益，要達到三安國家安全、社會安定、人民安心，就必須三和族群要和諧、政黨要和解、兩岸要和平，「我們不要戰爭」。

前副總統呂秀蓮今（4日）下午1時許出席「Her-Story 50周年巡迴展首場特展」。（葉書宏攝）

呂秀蓮表示，必須要投資和平才能預防戰爭，一起響應和平、公義救台灣，三安包含國家安全、社會安定、人民安心，是每個政府無論哪一黨的基本責任，要達到三安就必須三和，族群要和諧、政黨要和解、兩岸要和平。

前副總統呂秀蓮今（4日）下午1時許出席「Her-Story 50周年巡迴展首場特展」。（葉書宏攝）

台灣要的是和平跟公義，呼籲民眾一起響應和平公義救台灣，一起加入「和平公義社」，此外，明年也將舉行民間國是會議，國是會議並非特定人的意見，而是經過討論，然後向全世界宣布我們不要戰爭。

呂秀蓮表示，經過民間國是會議決定出共識，和中國展開新的關係，我們不要戰爭，和平公義美麗島、和平公義新世代。

此外，呂秀蓮也說，台灣、美國於1979年斷交，宣布斷交前1晚美國總統卡特才通知駐台大使，隔日7時才能通知時任總統蔣經國，美國是在政治斷交前1晚才告知駐台灣大使，又交代正式宣布前2小時才告知台灣，這就是美台斷交的過程。

今年8月美軍自阿富汗撤軍，阿富汗人民兵荒馬亂，現在陷入人間地獄有誰在管，時常聽聞台美關係固若磐石，自己當時在哈佛念書，研究主題之一就是美、中、台的關係，自己放棄念博士獎學金回來台灣。

呂秀蓮表示，美麗島事件總共逮捕152人，其中8人以軍法叛亂、暴力叛亂，8人中包含自己，判刑12年，後來關了1933天，感謝15位律師幫忙辯護及其他的團隊，20年後當時最年輕的辯護律師陳水扁，會挑選自己聯手，利用和平的手段，在全民的支持下把專制獨裁的國民黨請下台，完成政黨輪替、兩性共治。

呂秀蓮表示，Her-Story 50周年不是要講自己個人的故事，如今是兩性社會，巡迴特展從女性觀點出發，一起來回顧台灣這50年，一步一腳印，當全世界看到台灣可以民主化，也不忍放棄台灣，美國之所以要保護台灣，也是因為民主自由。

呂秀蓮表示，目前最大的困難是美國、中國爭霸世界霸權，美國距離中國太遠，台灣距離中國太近，美、中都希望爭奪台灣，如今的環境比起1978年美台斷交，只有更危險，要記取教訓，如果美國真的愛台灣，為何要宣布斷交，因為斷交符合美國當時的國家利益。

如今美國發現，要拉攏台灣對抗中國，才符合現在的國家利益，都應該要回顧歷史，從歷史中找到啟示，不要問中共會不會打我們？要試問哪一天兩岸會發生戰爭，所以要預防戰爭、投資和平。

呂秀蓮表示，美麗島事件傳播民主自由的種子，今天起要巡迴6都特展，一起來看50年的台灣，過去威權、貧窮、封建，如今享受局部自由開放、富裕要珍惜，很可能被戰爭、病毒、天災毀滅，目前面臨更大的危險。