尼加拉瓜於當地時間9日宣布中斷與台灣外交關係，由於時間點正是美國舉辦民主峰會的時間，引發關注。中華戰略學會研究員張競今(9日)在臉書表示，辦理外交必須進退有節舉止有方，斷交雖是國際政治無奈逆境，但如何能夠不要情緒化應對情勢，維繫尼加拉瓜對我友好人士互動情誼，維護未來實質往來關係，這是處理善後必須重視之關鍵核心所在，國安團隊必須妥善指導。

張競指出，尼加拉瓜多年來與台灣透過各種交流管道，建立許多個人情誼與合作關係，如何在斷交後，運用尼加拉瓜社會此等關係，妥善照顧我僑民，維護實質關係與國家利益，仍賴各方努力，絕對不可在斷交後全面翻臉，將情勢搞到更惡化。

張競並認為，要承認儘管美國行政部門與國會對維繫我對友邦正式外交關係相當重視，有時還會私下提供幫助與聲援，但吾人仍需牢記，外交還是要靠自己，不靠本身努力，絕對無法站得起來。

至於尼加拉瓜外交生變，時機點與美國主辦民主峰會如此之近，張競直言，必然會產生諸多聯想，特別是尼加拉瓜並未受邀，其當前政府更飽受華盛頓負面評議，就證明儘管美國行政部門與國會不斷聲援要幫我方維繫邦交國關係，但只要注意到華盛頓與我邦交國亦存在著諸多矛盾與立場糾葛，對幫助我維繫邦交確實亦是無能為力。

最後，張競強調，國際空間還是要靠本身努力，不思考穩定兩岸關係，獲得外交休兵，就算是諸葛亮投胎轉世來出主意，恐怕也無濟於事。