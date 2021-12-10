尼加拉瓜今天宣布與我國斷交，國民黨立委溫玉霞表示，大陸企圖逼台灣陷於孤立處境，必須予以譴責；但政府以升高兩岸對立情勢作為外交策略，雖有駐處改名台灣，但卻失去8個邦交國，面對得不償失的自損行為，讓外交部長變斷交部長的吳釗燮必須負責。國民黨立委林德福也抨擊，吳釗燮任內已斷了6個邦交國，不要臉到極點，應該下台。

國民黨立委溫玉霞指出，今天上午尼加拉瓜跟台灣斷交，承認世界只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，並聲明自今日起不再與台北進行官方的關係，讓我國僅存的15個邦交國又少了一個，令人非常難過，相信尼國的大使與外交人員也是莫大的傷感，因此必須譴責大陸不該挖走我們的友邦，企圖逼迫台灣陷於孤立處境。

溫玉霞指出，政府難道不該想想目前的外交策略是正確的嗎？一再升高兩岸對立，真的有助於我國尊嚴與利益嗎？外交是最現實的，對於小國尤其是如此，國際關係沒有道義只有利益，外交政策容不下一絲一毫的不理性運作。

溫玉霞強調，蔡政府上台後，因為兩岸關係惡化與外交惡鬥，導致我國已失去了8個邦交國，即使外交部宣稱索馬利蘭在台灣設立代表處，在立陶宛的代表處也要改名台灣，在美國的台北經濟文化代表處也改為台灣代表處，但當美國國務院安排拜、習連線時，外交部卻完全在狀況外，這一切表面的風光，顯然完全無法彌補失去8個邦交國的事實。

溫玉霞說，一再被斷交的難堪，根本是得不償失，證明蔡政府的外交政策是錯誤的。她強調，馬政府時代因謹守九二共識所以兩岸外交休兵，人民得以安居樂業，這種政策是值得珍惜的，相信人民眼睛是雪亮的，要求蔡政府應該回歸務實理性的外交路線，別再做「外交轉內銷」的自損行為，外交部長吳釗燮必須為此負責，不要讓外交部長變成斷交部長。

國民黨立委林德福則表示，蔡英文剛擔任總統時，我們有22個邦交國，現在只剩14個，一共少掉了8個邦交國；蔡英文是負責國防、外交、兩岸事務，結果蔡英文用吳釗燮當外交部長，在吳釗燮任內，這已是第6個斷交的邦交國，「我認為，吳釗燮還有臉待在外交部嗎？」

林德福批評，以前國民黨執政時期，要是有一個邦交國斷交，那時候的在野黨民進黨馬上會逼他下台，現在民進黨怎麼一點聲音都沒有呢？換了位子換了腦袋，吳釗燮真的是不要臉到極點，「斷了這麼多的邦交國，你本來就應該要下台。」