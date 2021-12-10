尼加拉瓜政府9日宣布與台灣斷交，並迅速與大陸復交。如今總統蔡英文任內邦交國22個，只剩14個。中天新聞針對「尼加拉瓜宣布與台灣斷交，你覺得？」進行街訪民調，結果，很多民眾都挑選「別甩鍋！蔡政府任內22個邦交國剩14個，該想想辦法」。其次；民眾比較關心藝人邱澤、許瑋甯閃婚的消息。
中天新聞《盧秀芳辣晚報》10日派出記者辮子妹針對「尼加拉瓜宣布與台灣斷交，你覺得？」進行街訪民調，並提供6個選項提供受訪民眾選擇：
1.世界又不是只有尼加拉瓜，美國快點跟我們建交！
2. 又斷交啦！外交部長忙公投沒空
3.還錢呀！9億蓋的大聯盟球場先還來
4.快甩鍋！「攏係阿共的陰謀」
5. 別甩鍋！蔡政府任內22個邦交國剩14個，該想想辦法
6.蝦咪！斷交？！我比較驚訝邱澤、許瑋甯閃婚
該街訪民調，結果有20位受訪民眾參與這次投票，其中3人選擇選項1；0人選擇選項2；3人選擇選項3；0人選擇選項4；10人選擇選項5；4人選擇選項6。
一名男子坦言「非洲那些小國大部分都是為錢而來啦，憑良心講啦，大家都知道，問題是拿錢要講道義嘛。我們還是要自立自強，不要花那些冤枉錢。」另一名男子則表示，「怎麼不是宏都拉斯？然後就是太錯愕了，應該都會有跡象，美國勢力在衰退吧。」還有一個先生直言，「台灣目前就這樣呀，已經沒救了。」
但也有年輕人挑選藝人邱澤、許瑋甯閃婚的消息。一位女生表示，「我今天早上有看到這新聞，有點驚訝。」一位男生則說，「比較驚訝的是，邱澤、許瑋甯他們閃婚了。」
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