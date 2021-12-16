法國國民議會友台小組主席戴扈傑等6名議員訪台，經濟部長王美花今日接見。雙方強調可在半導體、再生能源、電動車上加強合作，戴扈傑更盼發展觀光及教育合作，希望有更多台灣觀光客與投資機會。

王美花首先表示，今年10月6日，也曾接見法國參議院理查主席等4位參議員，對戴扈傑在國民議會發起通過「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平臺」決議，支持我們參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）等國際組織，她表達感謝。

她說，台法經濟合作關係密切，在半導體產業，法國液空集團擴大在台投資，提供我半導體製程對超高純度氫氣。在資通訊及半導體的基礎上，台成功的進入電動車供應鏈，也是美國特斯拉電動車零組件的重要供應商，法國是汽車大國，雙方可加強電動車合作關係。在能源轉型合作上，已有法國TOTAL集團已投入我國離岸風場開發，雙方可持續加強合作。

戴扈傑表示，法國擁有半導體供應鏈及去碳電能，雙方可加強再生能源等領域合作，盼發展觀光及教育等合作，吸引台灣觀光客與投資。

經濟部表示，未來將在台法擁有共同民主價值的基礎上，持續推動台法經貿產業交流及經濟夥伴關係。