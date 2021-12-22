民進黨立委莊瑞雄今日於台大醫院國際會議中心召開記者會，正式宣布將投入民進黨屏東縣長黨內初選。莊瑞雄也針對屏東縣長潘孟安「接班說」表示，接班只能守成，唯有超越才能開創契機，未來要讓屏東超越高雄，現場英系、蘇系、正國會皆有代表出席力挺。

今日出席記者會者，有英系的嘉義縣長翁章梁、前國策顧問黃承國、立委邱泰源、江永昌、劉櫂豪、陳明文、蔡易餘、吳玉琴、管碧玲、王美惠、羅致政，蘇系立委蘇巧慧，正國會立委陳亭妃、陳秀寶，以及民進黨台北市議員張茂楠、民進黨新北市議員彭佳芸、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧等人。

民進黨立院黨團總召柯建銘子弟兵新竹市長林智堅、正國會的前交通部長林佳龍、基隆市長林右昌等人雖未到場，但也拍攝短片表態支持，而新系並未有人到場。

翁章梁表示，屏東的政壇人物眾多，包括蔡總統、行政院長蘇貞昌，可以說現在就是屏東人在領導台灣，莊瑞雄是屏東縣長最適合的人選，也是唯一支持。

蘇巧慧指出，自己過去曾受莊瑞雄的指導，包括穿著、上節目的談話技巧，而莊在地方對農漁民的照顧，服務的精神也都值得讓人學習，在立院也有好人緣，希望莊瑞雄能超越莊瑞雄。

莊瑞雄說，自己是屏東農家子弟，因為父親有小兒麻痺，所以從小就要負擔家計，擔菜到市場賣，因此體認到，只有超越自己才能改變命運。

莊瑞雄說，小時候曾因家庭因素而輟學，但自己後來仍努力考上台大、律師，當選台北市議員、立委，永遠不向命運低頭，超越自己才能改變。

莊瑞雄表示，自己多年前離開服務多年的台北市，回到故鄉屏東縣，接棒潘孟安參選立委，這些年在屏東握過無數的手，這是故鄉的召喚。

莊瑞雄表示，屏東現在出了總統、行政院長，屏東要翻轉，屏東超越屏東，屏東超越高雄。高雄有台積電、捷運、高鐵，屏東三面環海，落山風淬煉出的屏東精神，屏東出身的蔡總統、蘇貞昌、東奧柔道銀牌國手楊勇緯等人，就是代表屏東永不屈服、超越自己的精神。

莊瑞雄說，高鐵、捷運都要延伸至屏東，屏東未來會有更多就業機會，屏東一定要超越高雄。莊也向高雄市長陳其邁喊聲「要跑快一點，屏東要追上來了。」

潘孟安日前針對下屆屏東縣長力挺新系立委周春米的「接班說」，莊瑞雄表示，指定接班不是民進黨的傳統或文化，從黨外的邱連輝，到蘇貞昌、蘇嘉全、曹啟鴻等歷任屏東縣長，都是華麗轉身，優雅卸任，想必潘孟安也必將是如此。

莊瑞雄說，指定只能守成、無法超越，歷史的契機就近在眼前，屏東要超越還是要畫地自限，就在這次的選擇。