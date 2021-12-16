前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲指出，梅克爾在擔任德國總理的16年，一直是國際政壇的風雲人物，最近退休後更是媒體焦點，各界對她急流勇退後的生活，充滿好奇，借箸代籌者更不乏其人，其中最有趣的是，一位作家宣布擬以Miss Merkel為題，寫一部退休總理屢破奇案的偵探小說，許多讀者腦海中，馬上浮現英國偵探女王克莉絲蒂筆下慧黠過人的業餘偵探Miss Marple。

回想我近十年來的專欄文章，曾兩度以梅克爾為題，剖析政經問題，其一是2013/10/1的「沒有施洛德，也要梅克爾」，文中讚佩前總理施洛德為了德國的競爭力，不惜背棄基本盤而敗選，而梅克爾勝選後，也在就職演說中稱讚施洛德並承續其Agenda 2020之路線，兩人都表現出只有國家、沒有私利的胸襟與氣度。

另一篇文章則是2021/10/14的「如果梅克爾2005年沒勝選」，主要是強調長期觀察德國政黨政治，也許意識型態並不一致，但在經濟路線上，卻有其持續性，當年（2005年）即使勝選者是施洛德，德國今天依舊會是歐洲的領導強國，「因為真正政治家念茲在茲的，是國家的前途，而非政黨或個人的私利」。

2021/10/3在德國統一日（Tag der Deutschen Einheit）31周年時，當時應該是梅克爾任內最後一次全國性演說，她以自由不會從天而降（Diese Freiheit brach nicht einfach uber uns herein）為題，內容感人，可惜國內鮮少報導。其實台灣比任何國家都更需要細細咀嚼這篇演說的意涵。

30年前，兩德統一，但這豈是簡單的事，梅克爾破題即指出自由需要爭取而來，進一步，她指出，民主也不是這麼簡單就會存在（Demokratie ist nicht einfach da），吾輩需要彼此為維護民主，共同持續努力。1990年前兩德人民（尤其是東德人民）為自由付出多少代價，31年來又共同珍惜維護得來不易的民主與自由。其中最重要的就是相互的了解與包容。「德國統一31年學到的是，我們要尊重各別的經歷與經驗，同時也要尊重民主」。

梅克爾在演說結束前疾呼，「我們可以就未來究竟會如何而爭論，但我們知道答案掌握在我們手中，我們必須相互傾聽與對話，我們更知道彼此有分歧，但最重要的是我們有的共同點」。

最後，梅克爾強調，「要對未來做好準備、對彼此保持好奇、述說個別的故事，並包容差異」。

雖然是對德國政黨、人民的呼籲，但對我們應該更有所啟發。對眼下的台灣，一切來之不易，但是不是少了一些傾聽、對話、及包容？真正誠意的政府，是不必「大聲、再大聲、敲桌子的」，傾聽、對話及包容，才是梅克爾所要傳達的訊息，對台灣如此，對兩岸亦復如此。

陳冲指出，小說中的Miss Merkel能否破案，對台灣並不重要，但梅克爾臨去對自由民主提供明確的詮釋，值得我們重視。Seit bereit zur Begegnung，seid neugierig aufeinander，erzahlt einander eure Geschichten und haltet Unterschiede aus，多棒的一段話。還是請外交部把演講全文翻譯給蔡總統，不。給全民吧。