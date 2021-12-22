適用108課綱的首次大學學測明年1月21日至23日舉行，全國高級中等學校教育產業工會今天舉行記者會表示，這次學測國文、英文及數學（含數學A及數學B）等3科成績對升大學有很大影響，考生要好好考。老師則說，數學A題目整體難度會偏高、數學B計算量會比較少，自然科要做好大量圖表閱讀的準備。

過去學測是2天考5科6節，111學年起改為考3天，考國文科（國綜、國寫分節施測）、英文科、數學科（數學A、數學B分節施測）、社會科、自然科等6科7節。

全中教秘書長、台北市萬芳高中化學老師許麗吉說，111年起實施新的考招制度，學測著重在素養命題，而其中國文、英文、數學等3科成績會同時用在申請入學及考試分發，因此特別重要。

111年學測數學科首次分成數學A及數學B，北一女中數學老師吳銘祥表示，數學A、數學B試卷，兩者皆有單選、多選、選填題，以及以題組形式結合選擇及非選擇題的「混合題型」。

吳銘祥指出，空間向量、指對數、三角函數等題型為數學A的出題重點，基礎題應該會比較少，增加整合題型，因此整體難度偏高；數學B則重視閱讀理解、邏輯推導，偏重統計資料的分析，計算量也會大幅減少，相信選考數學B者，級分數可提升許多。

新北市海山高中國文科老師張玲瑜說，國文科試題取材廣泛、注重素養命題、文本分析研究；此外，像是圖與文相互的呈現、議題的癥結與立場的申述，考生只要會抽絲剝繭，未必有想像中那麼難。

台北市明倫高中英文科老師毛顯鶯指出，學測英文科最大的變革應該是增加讀寫的混合題型，再來就是考題中會多一些簡單的圖形判讀。除此之外，其他的題型和往年應該是大同小異。

自然科方面，在大考中心9月1至3日舉行學測試辦考中，自然科題目偏難，考生「哀鴻遍野」。許麗吉表示呼籲大考中心命題時要注意到不同孩子的鑑別度，也提醒考生自然科要做好大量圖表閱讀的準備。

板橋高中老師黃惠貞則說，素養考題重視跨冊、跨科整合，考生答題時不須執著於特定科目，凡是有助於解題的觀念都可以採用。而歷史科的近代史往往可以與時勢趨勢和熱門新聞有關，並且可以結合公民與社會科出題，此部分可以留意。