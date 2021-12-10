尼加拉瓜於當地時間9日宣布中斷與台灣長期的外交關係，轉而與北京建交，對此，藍委江啟臣表示，這是總統蔡英文任內第8個斷交的友邦，會不會形成骨牌效應，中共後續還會有什麼動作，蔡政府不能再只有痛心與遺憾，必須拿出超前、具體的因應對策。

對於尼加拉瓜宣布與我方斷交，江啟臣今（10日）在臉書發文表示，這幾年兩岸關係進入冷衝突狀態，執政黨官員更聲稱達到40年來最危急的準戰爭狀態布局，面對中共的進逼和威脅，除了兩手一攤說這都是對方的問題，將兩岸關係變成零和關係外，其實還有更妥適的戰略。

江指出，當年的前總統馬英九就曾為台灣找出一條和平穩定的路，作為現任總統，蔡英文可以說時空環境背景或立場不同，要選別條路，但從自家官員都證實兩岸緊張、衝突或將一觸即發的情況來說，蔡政府選擇的這條路很危險；江認為，連美國與中共激烈競爭對抗，都仍可透過領導人視訊會議，建立競爭但不演變為衝突的護欄，找出非零和的互動方式，兩岸之間是否也應尋求新模式的互動？

江直言，自己作為永遠的中華民國派，必須呼籲北京當局：一昧打壓中華民國的國際空間與國家尊嚴，不僅毫無助益，更會傷害兩岸之間的正向交流，談何心靈契合？江稱，「我們追求深化和平，但也絕不卑躬屈膝，因為我們選擇的是價值，是對民主中華的認同」，兩岸的共榮共存，唯有建立在這樣的信念與互動之上，才能走得遠、走得好。