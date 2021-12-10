尼加拉瓜宣布與台灣斷交，國民黨立院黨團總召費鴻泰今天（10日）嗆，外交部長吳釗燮應該為此下台。總統府發言人張惇涵表示，尼加拉瓜與我國斷交，並迅速與大陸復交，應該被譴責的是打壓台灣的威權勢力，不是辛苦努力的外交團隊，因此總統認為，沒有請辭問題。粉專則指出，馬政府任內一國斷交，蔡政府任內8國斷交；網友對此評論說，「沒有比較，就沒有傷害。」

據知，馬英九政府時期實行「活路外交」，僅與甘比亞斷交，維持22個邦交國；尼加拉瓜則是蔡英文任內第8個斷交的友邦，友邦只剩14國。

臉書粉專「你這麼好騙，你家裡人知道嗎？」10日貼文指出，馬政府任內一國斷交，綠委籲馬英九及外交部長下台；蔡政府任內8國斷交：總統府發言人表示，沒人需要下台。

網友紛紛說，「沒有比較，就沒有傷害。」、「原來民進黨以前狂罵狂酸馬英九的事，現在自己完全做不到，而且更加慘、更加無能！」、「可笑。」、「打到自己了。」、「塔綠班的標準永遠是這樣…有黨證的都不會有錯。」、「自從民進黨執政，有那一件事不是雙標？」、「依他們標準，應該要下台8次吧！」、「真的好意思。」

也有網友酸說，「不管啦，現在一樣馬英九要道歉。」、「塔綠班還是會告訴我們，時空環境不同嘛！」、「以前一國斷交，馬英九道歉下台！現在八國斷交，相信政府相信黨！雙標黨正常發揮中。」