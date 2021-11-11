成大校長蘇慧貞（右）頒贈名譽工學博士給台達電子執行長鄭平（中）。(曹婷婷攝)

成功大學今舉行110學年度名譽博士學位授予典禮，授予台達電子執行長鄭平名譽工學博士學位，鄭平致詞表示，今天之於他別具意義，台達電同仁有7.4％來自成大，比重為全台各校最高，每年有7、80位新進同仁來自成大，「今天很高興成為這些同仁的校友，備感榮幸！」他也宣布，全球廠辦將在2030年100％使用再生能源及達成碳中和目標。

成功大學肯定鄭平帶領台達電子代表台灣產業承諾世界永續發展的未來，鄭平父親、台達電子創辦人鄭崇華是成大傑出校友，成大之前也曾頒發名譽博士給鄭崇華，父子先後獲頒此殊榮，肯定兩代成就。

鄭平在執行長任內，主導台達轉型進入工業品牌領域，整合事業務面向深具潛力的關鍵市場，公司營收穩定成長，市值成長3倍，2020年品牌價值提升達到3.31億美元。

台達電子2017年通過科學減碳目標，藉由落實自主節能減碳、建置自發自用太陽能系統及購買綠電或國際再生能源憑證，去年公司碳密集度下降超過55％，連續3年超越SBT年度標準，今年再宣布全球廠辦將在2030年100％使用再生能源及達成碳中和。

成大校長蘇慧貞表示，成大是全台最早宣示以實現全球永續發展指標SDG為校務發展策略的學校，也積極與產業合作，將研究成果落實實踐，鄭平與台達推動環保節能不遺餘力，希望成大與台達繼續攜手合作，貢獻社會。她提到，從創辦人鄭崇華到鄭平兩代人，曖曖內含光，在良善交匯處，寫下成大校史上嶄新紀錄，希望之後成大、台達繼續攜手，貢獻社會。

鄭平表示，台達電20年前就在成大設立李國鼎科技講座，長期來也與成大有非常多的合作，除了產學聯合研發，還有產碩專班及泰國泰達電子的國際人才專案、設立新領域學院並捐建教學大樓等，在台達服務的成大校友比例也是國內各校最高，是台達近年來轉型與成長的重要後盾。

他也分享自己從屏東農專養殖科畢業，27歲前對工業完全不感興趣，1988年進入台達電從生產線組長做起，發現自己缺乏相關專業知識與技能，前往美國讀大學4年，之後陸續前往泰國、大陸，2009年才回台灣，很多工作一開始一知半解，但不斷在工作中學習歷練，希望能以此勉勵學子。