三三會理事長林伯豐今日表示，全球氣候變遷大會剛剛結束，各國持續遵守巴黎氣候協定，控制大氣溫度上升，2030年加大減碳力度，其中有40多國贊同視經濟發展程度分別2030與2040停止燃煤發電倡議，值得注意。

三三會今日舉行例會，林伯豐致詞時指出，環保署已經預告將溫室氣體減量及管理法修改為氣候變遷因應法，經濟部也提出低碳、零碳與能源產業淨零排放轉型架構，政府的能源發展、減碳行動值得肯定，希望推動過程中，持續做好與企業溝通並且注意國際規範發展及降低對企業衝擊，加速策略行動方案因應，推動務實穩定多元的能源政策，包含檢討碳排放的政策與國家能源政策，以核養綠、將核能發電列為選項之一，並發展節省能源科技。

日本首相岸田文雄宣布，將提出大規模紓困方案、發展綠能、鼓勵企業加薪政策等，日本經濟強勢復甦將有助於台日貿易往來。疫情影響民間消費，所幸國內投資優於預期，資本投資大幅成長，如果第4季可維持動能，今年經濟成長率可望6％以上。

後疫情時期，致力於經濟振興，國際通膨壓力、各國央行貨幣正常化，美中關係、供應鏈重組風險值得關注。

會前林伯豐也接受媒體採訪，有關於公投議題他最關注的還是能源議題，例如藻礁問題是有關於國內的能源政策，他說，天然氣價格持續上漲，能源政策應該重新檢討。核四能不能用是一回事，核電現在其他國家仍在用，為了解決排碳問題，政府應該檢討能源政策，將核能發電列為電力選項之一，「沒有缺電最重要，不管什麼電」。

關於萊豬議題，林伯豐說，萊豬不能說是美豬，萊豬議題應該用科學依據來看，只要不符合人民健康的因素都要排除。公投日是否綁大選，林伯豐認為，以成本管理、預算控管來看，合併選舉可以大量節省成本，應該是合併來做。