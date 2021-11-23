台灣第一座電廠級民營電業地熱發電廠「宜蘭縣清水地熱發電廠」經過4年多的努力，終於在日前完工運轉，並在23日舉行啟用典禮，清水地熱發電廠每小時的發電量約3150度，可供應約1萬戶小家庭用電，是台灣近30年來第一座第一型電業地熱電廠。

啟用典禮可謂冠蓋雲集，包括副總統賴清德、經濟部政務次長曾文生、宜蘭縣長林姿妙及多位中央、地方民代都出席這場盛會。

宜蘭縣政府表示，台灣蘊含豐富的地熱資源，且地熱發電無輻射外洩及二氧化碳排放的問題，深具開發潛力，縣府為配合中央訂定2025年再生能源發電量達20％的目標，積極推動再生能源發展，在2002年重新探勘，評估修復地熱井，並在2016年依據「促進民間參與公共建設法」，在「電業設施」類採「BOT＋ROT」方式招商，在2017年由「宜元股份有限公司」評為最優申請人，並在同年7月14日完成簽約。

清水地熱發電廠第一期投資金額約7.65億元，原第一期需達成1MW（百萬瓦）的裝置容量開發，但經評估測試結果，發現園區的地熱資源豐富，在第一期已完成4.2MW裝置容量開發。

縣府表示，清水地熱發電廠的營運期是從取得電業執照後起算20年，4.2MW裝置容量每小時發電量約3150度，可供約1萬戶的小家庭用電，未來廠商將繼續投入第二期的新井鑽鑿，擴充地熱產能，預計將電廠裝置容量進一步提升至9.5MW，讓綠能產業在地深耕、共存共榮。