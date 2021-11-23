彰化縣大城鄉潭墘村是彰化最南端的村莊，緊鄰濁水溪總面積僅7.68平方公里，最近傳出有光電廠商將進駐潭墘村發展太陽能發電，將近1600坪的廠區就設置在村中心，地方民眾不滿群起抗議，在村莊各大路口拉起白布條抗議，引發有關單位重視，23日經濟部能源局、縣府經綠處，以及潭墘村上百位村民齊聚福安宮，村民表達立場，堅決反對太陽光電進駐潭墘。

在村莊各大路口拉起白布條抗議，引發有關單位重視。(自救會提供／吳建輝彰化傳真)

自救會長柯志憲表示，光電廠商買下城潭段1600坪土地，就位在村的中心位置，與民宅僅隔一條馬路，附近還有國小，村民出入聚集活動皆在此處，在這裡裝設大量太陽能板，明顯與村莊景觀不和諧，加上太陽能板反射光線，村民將長期忍受強光干擾，甚至造成溫度上升，恐怕影響當地農作生長，農村再生計畫也會受到影響。

光電廠商買下城潭段1600坪土地，就位在村的中心位置，與民宅僅隔一條馬路，附近還有國小，村民出入聚集活動皆在此處。(自救會提供／吳建輝彰化傳真)

柯志憲說，村莊農地建地一塊一塊被光電業者吞噬，農村農民的將來又如何，政府發展綠能政策大家支持，但有完備立法跟考量到農民的權益嗎，就是沒有才逼得人民走上街頭抗議，農村人不是好欺負的，潭墘村堅決反對光電廠設置，若光電公司漠視村民權益一意孤行，村民將持續發動抗議活動，以維護自身權益。

23日經濟部能源局、縣府經綠處，以及潭墘村上百位村民齊聚福安宮，村民表達立場，堅決反對太陽光電進駐潭墘。(自救會提供／吳建輝彰化傳真)

能源局表示，今天確實聽取到許多當地村民的心聲，也會將意見帶回去溝通，除了聽取意見也希望能夠幫助民眾什麼是種電，以及對光電的誤解，希望民眾能夠理解，也將會盡速聯繫廠商，將民眾的心聲帶到。