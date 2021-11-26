蔡英文總統昨(25日)由桃園市長鄭文燦等人陪同，視察觀新、大潭藻礁生態及三接、大潭電廠，在致詞時也再一次強調，「三接沒有蓋在藻礁上」。不過，國民黨立委鄭麗文提出質疑，真相是這樣嗎？並列出「總統沒說的事」，包含沒有蓋在藻礁上，也會破壞原有生態環境，藻礁生態系仍會逐漸死亡等等。

蔡英文昨致詞時表示，一路從新屋到大潭電廠這一段，對她來說算是舊地重遊，網路上很多人看到她在新屋寫下「藻礁永存」，當時是為了呼籲保護關心藻礁，事實上後來桃園縣政府也劃定保護區，在鄭文燦市長接任以後也全力做努力，今天我們看到的觀新藻礁，事實上已經做得非常好的保育措施。

蔡英文也再一次說明，「三接沒有蓋在藻礁上」，三接工程已經蓋了1/3，大潭藻礁還在原處，這就是我們三接再外推方案的努力，先避開岸邊潮間到藻礁，開發面積從馬政府時代規劃的232公頃，縮減9成，變成23公頃，而目前三接站外推，也不會挖到海下礁石，現在離岸1.2公里。她也在臉書強調，在保護藻礁的前提下，興建三接有三大關鍵，分別是維持電力穩定、降低中南部空污、邁向淨零轉型。

關於蔡英文的說法，鄭麗文昨在臉書列出「總統沒說的事」，像是總統說「已有保育措施」，但人工如何養灘，也創造不出此天然礁岸、「沒有蓋在藻礁上」，也會破壞原有生態環境，藻礁生態系仍會逐漸死亡、「已經縮減範圍九成」，實際上只有施工範圍，但是工業港範圍並未減少、「更外海不會挖到藻礁」，中研院建議4公里內都應該納入保育範圍，但外推部分也都還在此區、「未來有10億基金」，再多錢也無買不到被破壞的生態環境。

鄭麗文直言，大潭藻礁是全球珍稀僅存的現生淺海藻礁，豐富生態養育近百種生物，包括一級保育類野生動物的柴山多杯孔珊瑚、綠蠵龜、台灣白海豚等，更獲國際保育組織Mission Blue列為東亞第一個生態希望熱點，保有自然環境、維護生物多樣性是我們這一輩所有人責任，藻礁永存不應該是「實驗」，永續發展更該是對後代子孫的承諾。