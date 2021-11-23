彰化環盟指同益企業在特定農牧用地上擴廠，有違法設置農地工廠的爭議。（彰化環盟提供／謝瓊雲彰化傳真）

大村鄉黃厝村美港路上的同益企業公司，主要生產羽毛粉飼料，收集禽畜屠宰場在屠宰後所棄置的羽毛，經由烘乾、高壓蒸氣水解等製程，成為可被動物吸收的飼料粉原料。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化大村鄉同益企業公司，專門處理禽類羽毛再利用，卻未加裝防制設備，導致惡意排放惡臭空汙廢水；彰化環盟串聯民代到縣府陳情抗議，彰化縣環保局強調去年11月至今共對同益裁罰259萬元，只要同一行為連續2次違規，一定予以勒令停工，共同捍衛居民的生活環境。

1973年設立的同益企業，工廠生產羽毛粉、羽毛肥等，作為飼料、肥料的原料，任意排放空汙、廢水，散發有如死老鼠腐屍般酸敗惡臭，令人作嘔。遭受居民抗議的同益公司低調回應，雖已盡力在做，仍不符社會期待，若有違法將會概括承受。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英、縣議員吳韋達、縣議員張欣倩，及時代力量員林區主任鄭宇焱23日在縣府中庭抗議，高喊守護健康家園，反對同益汙染，還我清新空氣，批評同益公司一再違反法令，根本罰不怕，要求環保局正視，勿再縱容。

鄭宇炎說，居民長期飽受惡臭危害，門窗緊閉也抵擋不住惡臭，半夜被臭醒，連衣服也不敢晾曬在戶外，光是2018年上半年，民眾陳情檢舉案件就高達270次，逾九成都是抱怨異味，不分晝夜持續飄散惡臭，嚴重影響居民的生活作息與健康。

施月英也批評，該工廠疑似為違法農地工廠，更多次違反相關環保法令，長期未改善，今年9月更因未經申請許可就擅自增設鍋爐蒸煮設備遭裁罰160萬元，卻仍視法令於無物，彷彿永遠罰不怕。張欣倩更懇請縣長官員到附近住幾天看看，體會一下居民的感受。

環保局長江培根指出，2個月前他親自帶著主管在同益工廠周邊步行，體會當地味道，2018年至今共稽查134次，去年11月至今已裁罰259萬元，違規設置蒸煮設備，也重罰160萬元，並勒令停工；已對同益進行5次異味採樣，依照《空氣汙染防制法》，若同益一年內被限期2次仍違反同一行為標準，環保局一定會要求停工，共同捍衛居民生活。