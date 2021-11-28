為拚年底四大公投全部過關，國民黨副秘書長、台北市議員羅智強發起夜宿凱道49天活動，並將在夜宿期間完成新書《公投叛徒民進黨》，詳細闡述執政的民進黨，如何背叛過去的公投神主牌。羅智強表示，新書初稿已完成，並曝光「自序」內容，指民進黨從建黨到墮落，只花了14年的時間，政黨輪替，是更多的貪污、更大的對立、更財團的治國。

羅智強今（28）日在臉書貼出新書《公投叛徒民進黨》的自序「無語之書」，他表示，自己不是第一個站在凱道、躺在凱道、睡在凱道的人，卻是第一個感覺無語的人；在凱道上，有過蔡同榮的足跡，那時台灣的民主還那麼年輕，卻純真且充滿理想，自己也還小，仰望前人的足跡，蔡同榮在凱道發起公投運動，把直接民主的觀念帶進台灣。

前總統陳水扁曾推動凱道空間解放，羅智強也在文中提到，蔡同榮之後，凱道曾出現歡樂，「解放廣場」意思是廣場的對面不過是一棟建築物，裡面有幾位掌權人士，但他們不是高高在上的殖民總督或是威權皇上，他們是國家的公僕，在廣場上的人民，可以跳舞、怒吼、抗議，可以表達不滿；但時代一頁一頁翻過去，宣揚公投的變成反對公投的，反對公投的變成贊成公投的。

為拚公投，羅智強發起夜宿49天活動。（圖／摘自羅智強臉書）

羅智強指出，我們知道權力會墮落，國民政府從同盟會建立共和國到墮落，花了40年的時間；而民進黨從建黨到墮落，只花了14年的時間，甚至在第二次執政乾脆當起當代法西斯，養網軍、反公投，不希望民眾投票，明目張膽修改法律不綁大選。

而讓羅智強「無語」的原因是因為角色錯置，他質疑，渴望人民有公投權、不惜絕食要求降低公投門檻以推動直接民主的不是林義雄嗎？為什麼會變成羅智強？提倡環保意識，以綠色為黨旗設計的不是民進黨嗎？那些創黨元老們都到那裡去了？以民生健康為念，反狂牛、不惜代價對抗美國，對於生物科技情有獨鍾的人，不是蔡英文嗎？

羅智強說，在這個曾經代表各種理念、成為時代印記的廣場上，他被林義雄附身了、被蔡同榮附身了、被民進黨創黨元老附身了，他們的理念被背叛、被扼殺，但這一次是他們自己的政黨。「所以他們無語了。所以我也無語了。」