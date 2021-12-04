12月18日公投倒數，前總統馬英九、國民黨新北市黨部執行長兼發言人蕭敬嚴等今（4）日上午前往新北市瑞芳火車站宣講。（蕭敬嚴提供）

12月18日公投倒數，前總統馬英九、國民黨新北市黨部執行長兼發言人蕭敬嚴等今（4）日上午前往新北市瑞芳火車站宣講。（蕭敬嚴提供）

12月18日公投倒數，前總統馬英九、國民黨新北市黨部執行長兼發言人蕭敬嚴等今（4）日上午前往新北市瑞芳火車站宣講。（蕭敬嚴提供）

12月18日公投倒數，前總統馬英九、國民黨新北市黨部執行長兼發言人蕭敬嚴等今（4）日上午前往新北市瑞芳火車站宣講。（蕭敬嚴提供）

12月18日公投倒數，前總統馬英九、國民黨新北市黨部執行長兼發言人蕭敬嚴等今（4）日上午前往新北市瑞芳火車站宣講，民進黨立委賴品妤批評馬是「突襲瑞芳、昧著良心」，蕭敬嚴則反批，「突襲」與最會「說謊」的，正是民進黨、正是蔡英文總統、正是賴品妤本人。

賴品妤今（4）在臉書批評，前總統馬英九突襲瑞芳，公開倡議「重啟核四」，遭受在地鄉親及鹽寮反核自救會的抗議。核四問題對於東北角的居民來說，不是政治口水、也不是紙上談兵，而是真實的生活樣貌。

她批評，馬身為前總統，何以如此昧著良心，犧牲在地鄉親權益，並欺騙台灣大眾？甚至批評反對核四重啟的同黨縣市首長林姿妙，以及不願表態重啟核四的侯友宜是因為不懂核廢料才反核；還聲稱核廢料已從討論如何貯存，進展到回收再利用的階段，更胡亂說貢寮挖了大山洞可存放核廢料。

賴品妤在臉書發文後，蕭敬嚴也在臉書中回應，馬英九前來瑞芳參加宣講是由他主辦，許多地方重要幹部也早就安排規畫參加，並非如賴品妤所稱「是突襲」。可能是賴品妤近日只忙著到處參加執政黨反公投的洗腦宣傳，疏忽了地方服務及重要大事。

蕭敬嚴說，今早在火車站前廣場及中正路市場舉辦公投宣講時，民進黨籍的地方議員才臨時在火車站後站的老街宣傳公投，似乎是傳達分庭抗禮之意，這應該才是扎扎實實的「突襲」。身為同黨的議員及立委，賴品妤難道是在指桑罵槐嗎？

蕭敬嚴說，賴品妤身為東北角選區立委，自稱要代表在地人反對核四重啟。但其實以2018年「以核養綠」公投案的結果來看，東北角選區除了貢寮外，另外6區全部對於以核養綠公投案，皆是支持大於反對。且貢寮區的投票結果，不同意票也僅多於同意票37張，支持與反對意見是近乎一比一的比例。

蕭敬嚴批評，民進黨只會無止盡的呼口號、喊反核、還說能夠在2025年達成非核家園，但事實卻是今年三次的全台大停電。民進黨對於國家能源政策沒有具體、科學、有效的解方，不僅是沒有遠見、更是不負責任的做法。希望賴品妤要發文講這些幹話之前，應該先回頭照照鏡子，別只會做賊喊捉賊。