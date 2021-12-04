國民黨台北市議員羅智強今晚在嘉義市文化公園夜宿、宣講，指民進黨內部有聲音說要關掉PTT，就像一堆沒水準的側翼、政客在公共游泳池大便，結果說裡面有大便要把游泳池關掉。（呂妍庭攝）

國民黨台北市議員羅智強今晚在嘉義市文化公園夜宿、宣講，現場約聚集3、40位群眾和地方幹部。（呂妍庭攝）

民進黨嘉義市黨部、市議會民進黨團與無黨、台聯黨、基進黨嘉義市黨部一同在中正公園辦說明會，出席民眾並不多。（呂妍庭攝）

民進黨嘉義市黨部、市議會民進黨團與無黨、台聯黨、基進黨嘉義市黨部一同在中正公園辦說明會，出席民眾並不多。（呂妍庭攝）

國民黨台北市議員羅智強今晚在嘉義市文化公園夜宿、宣講，現場約聚集3、40位群眾和地方幹部，人潮不如預期，不過羅智強儘管口中喊累，仍賣力宣講，批民進黨自己養網軍，在網路批評自己人高嘉瑜，結果事情發生才急著切割，講要關PPT，就像在公共游泳池大便，結果嫌臭要把游泳池關掉，而同一時間民進黨嘉義市黨部也在中正公園辦公投說明會，偌大場地人數約6、70人，同樣顯得冷清。

羅智強今晚與國民黨前文傳會副主委鄭照新一同到文化公園宣講，嘉義市副市長陳淑慧、市議員陳家平、傅大偉等人到場聲援，羅智強批民進黨利用1450網軍、蟑螂手法打高嘉瑜，切割時就說林秉樞是中共同路人，並轟段宜康跟林秉樞認識10年卻說不熟，還不打電話跟高嘉瑜查證，卻去跟周刊探風向？讓人看不下去。

羅智強更質疑，民進黨內部有聲音說要關掉PTT，就像一堆沒水準的側翼、政客在公共游泳池大便，結果說裡面有大便要把游泳池關掉，批民進黨在PTT造謠、抹黑，現在卻把PTT關掉，真正原因是PTT現在駡民進黨很凶，但以前PTT駡他、國民黨駡很多，但他和前總統馬英九從未想關過PTT。

為讓民眾了解4大公投議題和民進黨立場，民進黨嘉義市黨部、市議會民進黨團與無黨、台聯黨、基進黨嘉義市黨部一同在中正公園辦說明會，總統府副祕書長李俊俋、民進黨中常委陳茂松、前嘉市長涂醒哲、立委王美惠等人都出席助講，但現場出席民眾不踴躍。