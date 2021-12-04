味全龍隊投手羅嘉仁、森榮鴻同在7月23日開韌帶置換手術，羅嘉仁還在教練團安排下兼任復健教練，他表示，雖然當教練看到不同的角度，但會動刀就是還有投手夢，仍希望以球員身分站上球場。

35歲的羅嘉仁今年春訓受傷，直到5月11日才在二軍出賽，結果只投7球就傷退，經檢查後確認是手肘韌帶撕裂，思考過後決定動刀，在7月23日進行TJ手術，這是他生涯第2次動TJ手術，他自嘲說：「10年保固到了。」

羅嘉仁坦言受傷當下心情十分沮喪，自己也曾動過退休念頭，但這個想法只有1天就消失，「有想過乾脆不要打了，但又想說手肘好的機會應該比較高，我對自己身體還滿了解的，所以才會去跟教練團、防護員說要動刀。」

「就是有想（當球員）才會去開刀。」現在羅嘉仁都與森榮鴻一起復健，兩人互相鼓勵，希望能早日重回投手丘，「葉總說，一起復健比較不會無聊，我們也會有小小的良性競爭，看誰的角度、力量比較好，有互相督促的感覺。」

動刀後教練團也賦予他兼任復健教練的任務，主要就是陪伴生涯第3度開TJ手術的森榮鴻一起復健，「說不掙扎是騙人的，但只要復健做的好，還是以究晦，只是現在如果沒有復健好，什麼都不用講，先以教練為主，復健還是會找時間進行，做這個決定滿困難的。」

羅嘉仁預計在明年1月中開始丟球，之後再看復原進度如何，「但主要還是要看葉總怎麼評估，自己就是努力做好準備。」

同樣是傷兵使豐富的森榮鴻也還有投球夢，「就自己想打，所以決定開刀，因為有開有機會，不開生涯就結束了，因為自己也沒有上到一軍過。」