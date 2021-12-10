富邦悍將新任領隊林華韋昨日才說了「有複數球隊都覺得丘昌榮不錯，勇勇他的球隊非常幸福。」這一席話，10日富邦就宣布丘昌榮將接任總教練，對於最後情定富邦的原因，丘昌榮表示，做出決定的最大關鍵是在家人支持，給了他繼續向前挑戰的勇氣與決心。

丘昌榮去年接任中信兄弟一軍總教練，但最終爭冠失利，季後他也交出兵符，改任一軍首席教練，今年和兄弟一同奪下暌違11年的總冠軍，但後來富邦傳出人事異動，他也被點名是富邦新教頭人選，今天富邦公布確定由他接任，兄弟也在第一時間回應，給予丘昌榮祝福。

被問到決定接下富邦兵符關鍵，丘昌榮說：「不論在哪個球隊或哪個位置，其實都很不容易。決定出任的關鍵還是因為有家人的支持，給了我繼續向前挑戰的勇氣與決心。」

丘昌榮也感謝中信球團對他的栽培，過去8年從打擊教練到總教練，一路上不斷給予他學習機會，「再來要感謝富邦悍將及林校長（林華韋）對於我的肯定，在我將近50歲的時候，給我一個全新的挑戰機會。」

丘昌榮說：「這是一個很不容易的決定，但在家人的支持下，我還是決定接下這份任務，給自己挑戰自己的機會，感謝富邦球團對我的器重，我一定會全力以赴幫助球隊拿下總冠軍。」不過對於丘昌榮的合約部分，富邦球團表示，本次與丘昌榮簽訂的合約內容不便對外公開。