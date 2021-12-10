中信兄弟1日奪下暌違11年的總冠軍，12日將在台中舉辦封王遊行，不過4名洋投德保拉、羅傑斯、象魔力、華德茲都在9日離台，無緣一同參與遊行，但4人透過球團影片向球迷道別說感謝。

象魔力及華德茲今年都是趕在洋將大限前來台，雖然只在台灣短短的幾個月，但象魔力說：「很謝謝這段時間大家的款待和熱烈歡迎，能與大家拚戰拿下總冠軍，永遠不會忘記這段時光，期待未來能再與大家見面。」

而在台灣大賽第4戰繳出8局無失分好投的華德茲則表示，很開心要回家，感謝球迷進場支持，希望明年能再回來球隊繼續效力，「台灣的球迷，我愛你們。」

在季中就以兄弟達成明年續約的投手「雙冠王」德保拉也分享感言，向球迷道別，「感謝大家，要回家與家人分享這份榮耀，希望明年大家還能到場支持我們，明年見。」

今年季中回鍋的羅傑斯則表示，要離開台灣心中有非常多不捨，雖然自己沒被帶進28人名單中，但今年的結果是非常棒的，「非常感謝兄弟球團給我這2年在台灣的機會，希望明年還有機會再跟大家見面。」羅傑斯還說出中、英文：「兄弟，Let's go」。