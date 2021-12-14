馬東石將帶著《犯罪都市2》回歸韓國電影。（車庫娛樂提供）

諜報動作片《355：諜影特攻》卡司超豪華。（車庫娛樂提供）

片商車庫娛樂14日舉辦「2022 Q1新片發表會」，公布了今年年底到明年第1季即將上映的13部重點電影，包含由「黃金搭檔」導演蓋瑞奇與傑森史塔森五度合作的動作鉅片《五眼聯盟》；潔西卡雀絲坦、賽巴斯汀史坦、潘妮洛普克魯茲、范冰冰等主演諜報動作片《355：諜影特攻》；奧斯卡金獎製片群攜手金獎影帝柯林佛斯的二戰諜報片《死間行動》；《最後大法師》導演最新的驅魔鉅作《驅魔學院》（暫譯）。

日韓電影也是星光熠熠，將由12月30日即將上映的《緣來大飯店》展開序幕，集結韓志旼、李棟旭、林潤娥、李光洙、姜河那等大咖明星同台飆戲，陪伴大家迎接2022年。緊接著《寄生上流》宋康昊、崔宇植、朴素談3位主演全都獻上新作，包含由朴素談挑大樑主演的飆車動作片《極速快遞》；宋康昊、李炳憲主演，坎城影展正式入選、斥資275億韓元打造的年度災難鉅作《緊急迫降》；宋康昊還將攜手朴正民主演超熱血電影《真的好想贏一場》；趙震雄、崔宇植主演犯罪動作電影《無間對決》。馬東石也將在明年回歸，帶來令人血脈賁張的《犯罪都市2》。日片也相當令人期待，包含日本賣破12億、觀眾滿意度99.3％的《電影版 昨日的美食》，及改編自台灣知名遊戲公司「雷亞遊戲」旗下、累積下載次數超過2800萬的台灣熱門遊戲《劇場版 DEEMO》。

此外，車庫娛樂於2019年受「韓國國家發展基金」（Korea Government Fund of Funds）邀請，共同參與以整個亞洲電影市場為投資標的「泛亞太內容基金」，作為首期總金額350億韓幣的內容基金中的主要成員，也是韓國基金唯一的海外合作夥伴，2021年投資製作了包含《詭扯》、《月老》，還有今年平安夜（24日）將上映的新型態恐怖片《噩兆》在內的3部作品，明年也將持續進行國片的投資和製作，預計2022年將製作6部國片，包含共同製作3部國片，及原創製作3部國片。於會中也透露了下一部原創製作的最新國片計畫《西寧國宅》，預計將於2022年與台灣觀眾見面。