香港取消2022年農曆新年煙火秀 連續第三年取消 16:272021/12/20 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠疫情爆發前，2019年大年初二，維多利亞港施放高空煙火長達23分鐘。（香港旅遊發展局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據香港特區政府新聞網站消息，因應新冠疫情的最新情況，香港2022年農曆新年煙火活動將會取消。 今年是香港連續第三年取消農曆新年煙火匯演和元宵彩燈會，2020、2021年取消原因均是為了防止疫情擴散。 過去為迎接農曆新年，港府常舉辦豐富多樣的活動慶祝佳節，每逢農曆新年正月初二，港府會舉辦煙火匯演，元宵節時則在香港各區舉辦彩燈會，組織大型燈展、民族歌舞、傳統舞台技藝等節目。 紅帽公布2022年全球IT領導者技術目標 嘉義縣2022年公告現值「微幅調升」 #農曆新年 #煙火 #舉辦 #取消 #2022年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐洲憂疫 跨年大警戒 04:102021/12/20 財經要聞 陳宥瑞好投 三星國小關懷盃5年3冠 04:102021/12/20 運動天地 徐薇淩球敘 盼下一冠別再等7年 04:102021/12/20 運動天地 《金融》虎年股優於債 近期逢回布局 08:012021/12/20 財經 降息了！大陸1年期LPR報價下調5bp 10:342021/12/20 兩岸 《半導體》外資大膽預言 股王矽力-KY後年每股大賺逾百元 14:152021/12/20 財經 太陽光電、離岸風電 雙延宕 連2年未達標 明年挑戰更大 04:102021/12/20 財經要聞 盧秀燕開工了！牛埔橋改建拚2023年啟用 拓寬河道改善淹水 12:162021/12/20 生活 台中新建國市場 滿200元抽獎拚買氣 04:102021/12/20 地方新聞 年終莫All in投資 善用國壽2保單 04:102021/12/20 產業特刊 乾杯首度搶進年菜外賣 衝刺600萬業績 15:022021/12/20 生活 兩岸熱門新聞 社評／讓台灣同胞過上好日子 - 焦點新聞 - 旺報 日派出雲號監視遼寧艦用意何在？陸媒：警告對手「別惹我」 - 兩岸 林書豪見面會當媒體問及王力宏 球隊公關強勢打斷採訪 - 兩岸 德媒：德企越來越擔心中立爭端會影響德中貿易 - 兩岸 - 旺報 陸首座大型頁岩氣田新增探明儲量超千億立方米 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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