據香港特區政府新聞網站消息，因應新冠疫情的最新情況，香港2022年農曆新年煙火活動將會取消。

今年是香港連續第三年取消農曆新年煙火匯演和元宵彩燈會，2020、2021年取消原因均是為了防止疫情擴散。

過去為迎接農曆新年，港府常舉辦豐富多樣的活動慶祝佳節，每逢農曆新年正月初二，港府會舉辦煙火匯演，元宵節時則在香港各區舉辦彩燈會，組織大型燈展、民族歌舞、傳統舞台技藝等節目。