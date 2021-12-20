高雄市政府繼日前公布天王伍佰要在蓬萊舞台讓高雄跨年最ROCK，20日再公布高流舞台卡司，「嘻哈金曲歌王」Leo王、跨年前壓軸「嘻哈金曲新人王」ØZI陪伴民眾一起迎接2022年！雙金嘻哈卡司加盟表演，集結多元演唱風格，雙舞台隔海進行搖滾／嘻哈音浪大PK，要讓高雄跨年熱鬧非凡！

Leo王表示，這次跨年要帶來新歌〈白飯〉，「當初就是在今年高雄的大港開唱發表這首歌，那時受到熱情迴響給我很多信心，期待這次能用這首歌炒熱跨年氣氛。」而甫推出全新單曲〈HAIR TIE〉的ØZI將在跨年前壓軸登場，同樣透露將為大家帶來新歌迎接新年。

談到對於高雄特別的回憶，Leo王回憶：「我在大學前都是住在高雄，從陽明國小、陽明國中，再到高師大附中，會騎摩托車之後，很常去西子灣看猴子，我對猴子似乎有莫名的興趣。」ØZI表示自己第一次站上跨年舞台就是在高雄，他說：「高雄對我來說是一個很熱情的城市，就跟它的氣溫一樣，每次來高雄不管是演出或是跟朋友hang out，都可以感受到各種熱情。」兩人都很開心能再次受到邀請來高雄跨年晚會演出，Leo王也向粉絲們喊話：「海邊，山邊，還有音樂，多好，歡迎大家來高雄一起跨年!」ØZI也說：「希望大家能跟我一起在高雄，感受高雄熱情的溫度。」

趁著這次跨年Leo王和ØZI也準備找時間一啖高雄的美食，ØZI很興奮地說：「美食的話肯定是牛肉麵啦！我每次到高雄都必吃一家牛肉麵，有時候很久沒有機會下來高雄，還會請我們老家高雄的同事，回家時幫我帶一碗上來台北，這幾次來高雄我發現高流這附近真的很美。」Leo王則是回應說：「應該會去吃鴨肉珍吧！以前玩樂團的時候團員大家都好愛吃。」 兩人都十分期待這次在高雄跨年演出，喊話12月31日歌迷們高流舞台見！

「2022高雄跨年晚會」做為台灣燈會在高雄會前會，首創雙舞台、雙製播規格，呼應燈會雙場域。「高流舞台」位於剛開幕啟用的高雄流行音樂中心，「蓬萊舞台」則位於高雄港棧庫群，透過美麗潔白的大港橋串連二大舞台，讓粉絲可近距離兩邊跑場。高雄市政府陸續公告在駁二、高流、愛河等區域的燈會作品，每個都是拍照打卡大熱點，不只嗨翻愛河灣，更可以搶先見證高雄城市最具魅力的光影創作新美學。