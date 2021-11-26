彰化縣議員賴澤民、張欣倩等人均到場聲援，要求長期排放惡臭空汙的同益公司關廠停工。（謝瓊雲攝）

大村鄉長游盛(右)也到場表示，公所經常接受鄉親陳情投訴，卻因沒有行政裁量權，只能不斷溝通協調，並且轉請縣府環保局裁處。（謝瓊雲攝）

吳姓婦女說住在附近40多年，真的快被長期惡臭搞到睡不好、快得憂鬱症。（謝瓊雲攝）

同益羽毛廠惡臭40年 大村鄉民圍廠抗議提告求償

大村鄉美港路上的同益企業，工廠內回收禽類羽毛加工再製成肥料飼料，數十年惡臭擾鄰，上百位村民26日上午齊集廠外，抗議要求立即停工、關廠，還周遭居民好好生活與呼吸乾淨空氣的權利，隨後更前往彰化地院提起民事訴訟，要求同益加裝空汙防制設備、禁止排放空氣汙染物，並針對長期危害附近居民健康與生活品質，象徵性求償1元。

上百位附近居民、公司員工在同益大門口拉起白布條、標語牌，控訴同益公司長期偷排廢水，臭氣沖天、空汙惡臭霸凌鄉親。縣議員賴澤民、張欣倩、曹嘉豪、大村鄉長游盛，及十多名村長、鄉代和員林市代，都到場聲援。

當地居民痛批，同益近幾年惡臭危害愈來愈嚴重，有如死老鼠、腐屍的惡臭，比養豬養雞場的糞便更難忍受；吳姓婦女則說，從鹿港嫁來大村40多年，起初還不知臭味來源，室外晾乾的衣服臭到不敢穿，如今得掩蔽門窗，半夜臭到睡不著，安眠藥如果吃不夠，睡著也會被臭醒，簡直快得憂鬱症。

自救會代表江明道也帶著所屬大苑子總公司數十位同仁到場反同益；一名女性員工指，公司遷來3年時間，只要有人進出，惡臭就會飄進辦公司，令人作嘔，午餐根本吃不下，上班時間只8小時就受不了，真難想像在地居民居然可以忍受幾十年。員林市民代表陳文明說，只要吹北風，員林市緊鄰大村的幾個里也都聞得到臭味，常接到里民投訴，卻苦於找不到臭味來源。

賴澤民表示，同益公司違規擴建農地工廠，今年以來居民檢舉上百次，累積違規超過17次，裁罰金額逾275萬元，但同益不思檢討改善，反而花大錢請律師提行政訴訟，要求縣府立即針對違建廠區斷水斷電，廢止其鍋爐的操作許可。張欣倩也說，鄉親們已經忍氣吞聲太久了，現在起就是要求同益公司，立即停工、立刻關廠，還給大家清新的空氣好好呼吸。

律師吳兆原表示，接受鄉民委託，將正式對同益公司向彰化地院提起民事訴訟，盼法官公正審理，還給居民鄉親乾淨清新的環境與生活品質，尤其同益羽毛飼料製程長期排放異味與PM2.5粒狀物危害員林市、大村鄉居民，呼籲彰化縣政府嚴格審視，若有涉及違反《刑法》190-1條，及空汙、水汙染與廢棄物清理等相關法令，應依法移送司法調查或向彰化地檢署告發，莫讓同益公司心存僥倖。

同益公司發聲明回應，近年來因環保問題投資超過千萬元以上，2014年時汰換機械設備後，此後6年間的空汙檢測皆符合環保標準；近2、3年來突然收到大量檢舉，連半夜也常被檢舉，但公司晚上並未運作，實不知異味來源為何？今年環保局、環保署再加上自我檢測，已達6次以上，均符合標準，或許仍無法滿足附近居民的期待，本公司仍會持續改善。