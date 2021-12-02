銅箔基板廠台燿(6274)前10月合併營收為175.11億元，年增14.88%，雖然終端需求雜音不少，台燿下半年營運仍可望優於上半年，美系外資看好台燿營收及獲利將受惠於伺服器新平台及未來幾年5G基站投資，維持台燿「買進」評等，台燿今天盤中股價力守平盤。

台燿前3季稅後盈餘為14.95億元，年增1.24%，每股盈餘為5.58元，第4季因進入傳統淡季，且終端缺料問題未解，台燿10月合併營收下滑至17.04億元，累計前10月合併營收為175.11億元；儘管市場變數不少，台燿下半年營運仍可望優於上半年。

美系外資最新報告從上游材料廠來看台燿，美系外資表示，上游材料廠看好新的Eagle Stream/Genoa伺服器CPU平台，台燿基於更好的ASP，將為Eagle Stream推出兩種伺服器材料(T2A和T2C)，有鑑於台燿在伺服器市場佔有率可能增加、全球更多5G基站投資機會，以及2022年後交換機升級需求，維持台燿未來營收及獲利成長積極看法，我們相信如果IC供應可以在2022年上半年更順暢，台燿營收可望增加，我們也預期台燿在車用及HDI可望持續拿下份額，期待台燿在2021年到2025年高階銅箔基板營收年複合成長率達20%，市佔率於2025年達到25%，進而推升公司毛利率至2023年達26.3%，維持台燿「買進」評等及目標價145元。