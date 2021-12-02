扣件通路商大國鋼(8415)公告參與認購正道(1506)1.6萬張私募股，成為單一最大股東，除基本財務投資外，未來雙方可望有土地資源上配合的機會。

營運方面，大國鋼指出，第四季因美國假期較多，營收預期略較第三季下滑，但仍在歷史同期高檔。展望明年，公司看好美國基建法案正式通過，有助市場需求持續成長，力拚營運持續成長。

大國鋼公告，參與認購汽車零組件廠正道私募普通股1.6萬張，每股9.24元，總交易金額約1.48億元，交易完成後，持股8.93%，成為單一最大股東。

大國鋼此次投資正道的主要目的是財務投資，但後續也不排除雙方合作的可能性。另一方面，正道在台南擁有土地資產，與大國鋼同集團的隆美窗簾，未來可能會有土地需求，也是此次大國鋼入股正道的原因。

以美國市場為主的大國鋼第三季業績創下史上新高。展望第四季，因年末美國假期較多，大國鋼預期第四季營收將比第三季下滑，但受惠產品價格上揚，毛利率持續向上挑戰近40%。大國鋼前三季營運創新高，全年業績亦可望創新高。

展望明年，作為美國最大扣件通路商的大國鋼，明年展望持續樂觀，公司看好美國基建法案正式通過，對工業、機械業用等螺絲螺帽需求可望持續成長，加上當地扣件市場持續供不應求，價格隨著原物料價格居高，力拚業績再挑戰新高。