不鏽鋼廠運錩(2069)11月營收創次高，達14.99億元，年增102.07%，前11月營收128.81億元，年增95.87%且超越歷年全年，今年營收及本業獲利確定將創新高。

展望第四季，隨著不鏽鋼價續漲，低價庫存還有一定的量，台灣廠營運仍穩健發展，可望帶動公司本季營收再挑戰新高，獲利可望維持高檔。

受惠不鏽鋼產品量價俱揚，運錩第三季營收再創高，單季營收為40.38億元，季增17.64%；單季每股淨利達1.49元。

今年以來不鏽鋼價一路上漲，受惠於銷量大增與價格大漲，運錩前三季業績亮眼，前三季營收為100.02億元，已突破歷年的全年紀錄；前三季稅後淨利為5.02億元，EPS為3.25元，創歷年同期本業獲利新高。

運錩第三季營收40.38億元再創新高，季增17.64%；今年前三季營收達百億元，年增93.78%，也是歷史新高紀錄。第三季本業營運再攀高，單季每股淨利約為1.49元。

展望第四季，隨著不鏽鋼價續漲，低價庫存還有一定的量，整體來看，運錩第四季業績可望維持高檔水準。