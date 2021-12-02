大陸《環球時報》2日報導，1日起，中國輸往歐盟成員國、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭和列支敦士登等32個國家的出口商品，不再享受普惠制關稅優惠待遇。目前仍然給予中國普惠制待遇的只剩挪威、紐西蘭、澳洲3國。其中，最近跟中國關係相當緊張的澳洲也赫然在列，為某些國家對中國外貿的高度依賴提供了生動的佐證。

據香港《亞洲時報》報導，自1978年中國宣布從計畫經濟向市場經濟轉型以來，全球先後有40個國家給予中國普惠制關稅優惠。而早在32國取消對中國的普惠制待遇之前，瑞士、日本、俄羅斯、哈薩克、白羅斯等國已將中國從普惠制名單中刪除。迄今只剩挪威、紐西蘭和澳洲繼續對中國實行普惠制待遇。

《環球時報》報導，中國世界貿易組織（WTO）研究會副會長霍建國說，中國作為全球第二大經濟體，第一大貨物貿易國，歐美國家不再給予中國普惠制，說明中國產品國際競爭力越來越強，已逐漸從普惠制「畢業」。那麼取消普惠制對中國出口的影響是什麼？霍建國認為，歐美國家的正常關稅維持在2％-3％之間，即便取消普惠制，恢復到正常關稅水準，對中國產品的影響也不大。一個最具說服力的例子就是，美國對中國商品大規模加徵高額關稅之後，中美之間的貿易額不但沒有減少，反而出現了大幅增加。

《環時》報導，正如專家所言，中國從普惠制關稅「畢業」，並不影響中國外貿在全球的重要地位。3個僅存的對中國保留普惠制的國家中，最近跟中國關係相當緊張的澳洲也赫然在列，為某些國家對中國外貿的高度依賴提供了生動的佐證。

《環時》報導，近年來，澳洲執政聯盟奉行右翼政策，導致中澳經貿關係不斷惡化。從去年開始，澳方在WTO框架內多次發起針對中國的訴訟。澳方還跟隨美國腳步，宣稱中國對澳輸華產品徵收關稅是「經濟脅迫」，刻意製造兩國間的貿易紛爭。然而，事實是澳洲在過去18個月挑起的貿易爭端對中國的影響微乎其微，卻給澳國內多個產業造成嚴重損失。更為諷刺的是，在此期間，美國、加拿大和紐西蘭對華出口大幅提升，迅速填補了澳洲對華貿易減少的空缺。

《環球時報》引述澳洲廣播公司（ABC）11月30日報導，雪梨科技大學公布的最新資料顯示，與2019年相比，今年前9個月，受制裁影響的12項澳對華出口產品總值同比下降了126億美元。同期，美國對華出口的同類商品總值增加了46億美元，加拿大和紐西蘭對華出口的同類商品總值分別增加了11.1億美元和7.86億美元。無怪乎雪梨科技大學澳中關係研究所所長勞倫森形容，澳洲總是為「澳美並肩站在一起」的說辭感到興奮，但是深入研究貿易資料時，卻發現美國在「竊取」澳對華出口方面比任何其他國家都多。從去年5月以來，澳洲出口商因「支持美國的反華運動」受到嚴重影響，受損行業包括煤炭、大麥、牛肉、木材、龍蝦和葡萄酒。勞倫森無奈地表示，相比其他美國的「戰略盟友」，澳洲幾乎是「獨自承擔了所有反華成本」。