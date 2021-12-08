美國白宮國安顧問蘇利文今天表示，美國會採取一切可能的威嚇與外交行動，確保中國不會武力犯台。

為避免俄國入侵烏克蘭，美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天舉行兩個小時視訊會談，討論烏克蘭等議題。白宮表示，拜登對俄羅斯在烏克蘭周圍增派部隊，表達美國與歐洲盟邦的深切關切，並明白表明，一旦軍事升溫，美國與盟邦將會以強烈的經濟及其他措施回應。

蘇利文（Jake Sullivan）今天在白宮媒體簡報拜登與蒲亭的視訊會議時，被問及若俄羅斯入侵烏克蘭，中國可能同時採取行動武力犯台，美國是否做好應對的準備。

對此，蘇利文表示，美國將採取威嚇與外交的一切行動，以確保台灣永遠不會發生這樣的狀況，並致力避免烏克蘭遭到入侵，「這是我們目前的政策目標，這是我們目前採取的步驟」，也是拜登向蒲亭傳遞的訊息。

至於台灣，蘇利文指出，過去8個月美國在印太地區所做的全部努力，也是為了避免中國選擇的任一情況發生。（編輯：陳政一）1101208