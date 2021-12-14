美國國務卿布林肯14日表示，美國將推進自由和開放的印太地區，並深化與該地區夥伴的條約聯盟以及國防和情報能力。

路透報導，布林肯在訪問印尼期間說，保持該地區不受脅迫和恐嚇，對大家都有好處。他並在隱晦地提到中國時說，美國和一些南中國海聲索國將對任何非法行動進行反擊。

布林肯是自美國總統拜登1月上任以來首次訪問東南亞，此行目的是在川普執政後的一段不確定時期以及在中國影響力不斷增強的情況下鞏固關係。

布林肯在一所大學演講時表示，「我們將與盟友和夥伴一道捍衛我們幾十年來共同建立的基於規則的秩序，以確保該地區保持開放和便利」。

他說，「讓我說清楚：捍衛基於規則的秩序這一目標不是為了壓制任何國家。相反，它是為了保護所有國家在不受脅迫和恐嚇的情況下選擇自己道路的權利。」

布林肯說，美國將與盟友一起加強該地區的防衛和情報能力，並將捍衛開放和安全的互聯網。布林肯本周還將訪問馬來西亞和泰國。

布林肯說，中國在南中國海的「挑釁行動」威脅著每年逾3兆美元的貿易額，域內國家都很擔心，希望改變這種行為方式。他也強調，這並不是該地區以美國為中心還是以中國為中心的較量。