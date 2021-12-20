美國海軍16日宣布，洛杉磯級核動力攻擊潛艦「傑佛遜市號」（SSN 759），已抵達新母港關島海軍基地，正式成為美國海軍在印太地區前進部署部隊的一員。五角大廈近期持續增加第3與第7艦隊的艦艇數量，藉由提升美軍與盟邦嚇阻力，維護印太區域穩定。

根據青年日報報導，「傑佛遜市號」（SSN 759）2014年從加州洛瑪角海軍基地，轉移至夏威夷珍珠港；今年5月從珍珠港出發，展開為期半年的印太巡弋，10月才返回夏威夷。

太平洋艦隊新聞稿指出，隨著印太區域安全環境改變，美軍潛艦戰力的前進部署，有助美海軍與聯合部隊在必要時快速反應，及時發揮作戰能力，抵抗區域威脅。

「傑佛遜市號」1992年服役，為洛杉磯級核動力攻擊潛艦，長約110公尺，排水量逾6900噸，水下性能優異，可執行水面和反潛作戰，也可執行情監偵（ISR）任務，並具備發射戰斧飛彈的強大對地打擊能力。