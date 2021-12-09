《國防新聞》（Defense News）9日報導，美國陸戰隊司令柏格（David Berger）上將表示，他願意以縮減該軍種的總兵力為代價，讓輕型兩棲作戰艦（Light Amphibious Warship）計畫能獲得足夠資金，以確保能有效嚇阻或擊敗中國大陸。

在於加州錫米谷（Simi Valley）舉行的「雷根國防論壇」（Reagan National Defense Forum）中，柏格提及美國陸戰隊近期提出的「目標區內部隊」（Stand-In Forces）作戰概念，強調其對抗中國大陸的角色，但要組建該類型部隊，陸戰隊不僅需要武器裝備，還需要於印太進行機動的海上載具。

因此能迅速在淺水區域運送約百名官兵和設備的輕型兩棲作戰艦，就成為柏格眼中的重要未來資產。不過他也擔憂，由於國防預算有限，美國海軍高層可能選擇繼續建造傳統大型兩棲船艦，而不是新型的中小型船艦。

2021財年《國防授權法案》（NDAA）授權美國海軍採購3艘聖安東尼奧級第二批次（San Antonio-class Flight II）兩棲船塢登陸艦，以及1艘美利堅級（America-class）兩棲突擊艦，但該軍種卻未計畫於2022財年再採購任何兩棲作戰艦，原定該年度啟動的輕型兩棲作戰艦計畫也遭延後1年。

柏格表示，他理解五角大廈正承擔包括戰略核武現代化在內的龐大預算壓力，故願意犧牲部隊規模，換取輕型兩棲作戰艦計畫繼續執行，強調他寧願擁有一支規模較小、但有能力於印太嚇阻或擊敗中國大陸的陸戰隊，而不是不具備該能力的大型陸戰隊，「若有必要，我們會變得更小」。