美國智庫學者警告，美國於南海、歐洲的高調軍事行動，以及持續的經濟制裁，正逐漸將中國大陸和俄羅斯等兩大對手推入同一陣線；他呼籲美國政府謹慎評估上述措施，以免促成中俄組建強大的反美聯盟。

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）研究員迪派崔施（Daniel DePetris）23日投書《國防新聞》（Defense News），稱儘管蘇聯解體後關係改善，過去曾多次發生邊境衝突的中俄仍對彼此保持謹慎，不過美國的一系列措施，正讓雙方愈走愈近。

迪派崔施指出，美國政府多年來以人權問題、網路攻擊等為由，持續對中國大陸和俄羅斯實施經濟制裁，迫使雙方增加彼此之間的經濟聯繫；如2014年俄羅斯併吞克里米亞後，歐美施加的強大經濟制裁，就促使俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與中國大陸國家主席習近平簽署價值4000億美元（約新台幣11.1兆元）、持續30年的天然氣供應協議。

除了經濟層面之外，中俄也進一步加強於軍事和外交上的合作，包括舉行空中、海洋和地面部隊聯合演習，以及於聯合國安理會為對方撐腰、阻撓美國提案、提出聯合決議等。迪派崔施認為，雖然中俄不太可能於短期內成為正式軍事同盟，但僅僅是由雙方共同領導的反美聯盟，就足以對美國造成嚴重問題。

因此迪派崔施建議，美國政府在實施制裁時應更加謹慎，並減少於西太平洋和東歐的軍事行動，不僅藉機調整戰備狀態，也讓中俄沒有理由繼續站在一起；另外，迪派崔施還呼籲停止將與中俄的競爭視為意識形態對抗，以免限制在共同利益上的合作機會。