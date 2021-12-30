美國元旦盛會，加州玫瑰花車遊行（Rose Parade）暌違兩年重新登場，一群台裔高中生29日參與華航花車的布置工作，一名受訪者很高興花車向世人展示「珍珠奶茶是台灣發明的」。

洛杉磯近郊的巴沙迪納（Pasadena）因每年元旦舉辦的玫瑰花車遊行及玫瑰盃足球賽而聞名全美，這場全美直播的新年盛會每年觀眾超過5000萬人，世界170多個國家同步轉播，為這小鎮吸引70萬觀光人潮。

中華航空與觀光局合作，連年參與玫瑰花車遊行，經常拿下國際大獎。去年活動因疫情而停辦，暌違兩年華航以台灣自行車旅行為主題，搭配珍珠奶茶、滷肉飯、鐵道旅行、鳳梨、芒果等做為主視覺。

根據主辦單位官網，玫瑰花車遊行約有45輛大型花車參加，每輛花車造價27萬5000美元（約新台幣767萬元）起跳。活動一大特色是，花車上所有的色彩都是來自花卉植物或種子等有機材料。

花車遊行的另一特色是社區參與，花車主體架構出爐之後，花卉與布置全部都是手工黏貼，人手全部來自義工。將近50名來自僑委會的洛杉磯華僑文教中心「海外青年志工」（FASCA）29日加入義工行列，在遊行倒數3天的時間，加緊花車的布置工作。

這群志工年齡16、17歲，父母親大多來自台灣，看到自己家鄉的文化呈現在花車上，幾天後將透過電視轉播傳遍全美國，心情都很興奮。

最愛台灣美食牛肉麵的雅典娜（Athena）說：「我覺得代表台灣的東西能夠在花車上呈現出來真的很棒。」莎拉（Sarah）說：「花車遊行在這裡是非常盛大的活動，能看到華航的花車真的很棒。」

來自奇諾丘（Chino Hill）的塞巴斯汀（Sebastian）很高興一杯巨無霸尺寸的波霸奶茶出現在花車上。他說：「我覺得這個花車凸顯了很多我們熟悉的台灣特色，像是珍珠奶茶是台灣發明的，還有台灣非常受歡迎的鳳梨，它凸顯出我們所珍惜的東西。」

馬修（Matthew）說：「它把台灣呈現得多彩多姿，色彩很明亮，讓人感覺台灣是一個很快樂、令人期待的地方，特別是台灣美食做得很逼真。」

參與布置的志工行列裡，除了台裔年輕人，還有來自美國各地，幾乎每年參與的花車遊行粉絲。已經參與裝飾花車16年的溫希普（Randy Winship）與中央社記者分享一段跟台灣的難得緣分。

溫希普說，裝飾著充滿台灣特色的花車，讓他回憶起2004年曾到台灣，主辦「亞洲冰上運動錦標賽」。身為巴沙迪納滑冰中心總經理，溫希普說：「那對我來說是很重要的回憶，我去過亞洲很多地方，我很喜歡在台灣工作的日子。」