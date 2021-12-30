不受疫情影響，台灣科技大學近3年外籍生畢業後留台人數增加，校方因此成立在台國際校友會，讓留台的畢業校友將台灣當作第二個家。

台科大國際長葉穎蓉表示，校內有近千名修讀正式學位的外籍生，多是研究生，最多來自於印尼，超過半數有500多人，其次是越南、衣索比亞，還有來自泰國、東歐、中南美洲等27個國家，最多修讀的領域是工程相關領域，商管和電資領域也越來越熱門。

葉穎蓉說，台科大外籍生在這3年留台的人數有顯著成長，此次成立在台國際校友會共有上百名外籍生參加，最多的來自於印尼，其次是越南，多是工程、管理領域，像是營建系、化工系、工管系、MBA等系所。這些畢業校友分別任職於台灣的各大學與企業，像是大型的科技公司、營建公司或顧問管理公司。

擔任首屆國際校友會會長的武德勝(Duc-Thang Vo)來自於越南，畢業於台科大化工所，目前擔任台科大工程學院專案助理教授。

武德勝說，之前留台的外籍生比較少，近年來，越來越多外籍生來台工作，不只是電子、機械等科技領域，也有不少企管所的學生留台，現在除了研究生，連大學部學生畢業後在台灣選擇工作的情形也增加許多，因此希望成立這個校友會讓大家能分享彼此在台灣的工作經驗和生活，彼此互相幫助，也希望鼓勵更多外籍生留台工作。

已經在台超過10年的武德勝說，從來沒想過自己會在台灣待這麼長的時間，甚至是留下來工作，是台科大改變了他的想法，讓他覺得在台灣是有發展的，他在這邊的生活也非常快樂，已把台灣當第二個家。

武德勝笑說，這個校友會除了讓大家分享在台灣的工作經驗，也希望鼓勵在台外籍校友多練習中文，目前已在台灣工作的外籍校友都認為，雖然職場環境可以使用英文，但會更多中文能更融入台灣的職場環境，也能更融入了解台灣的社會與文化。