軍事新聞網站「Breaking Defense」報導，美國聯邦參議院在規劃2022財年預算時，刪除了美國海事局（Maritime Administration）請求用於採購二手運輸艦的經費。智庫專家先前才警告，美國須加強海運能力，否則將無法支撐與中國大陸的全面戰爭。

根據報導，參院撥款委員會（Appropriations Committee）在《國防部撥款法案》（Department of Defense Appropriations Act）草案中，刪除美國海事局2022財年請求用來購買二手運輸艦的所有經費，總計約3億美元（約新台幣83.2億元），理由是前2次採購已因廠商抗議而延誤。

不過根據「Breaking Defense」獲得的文件，美國海軍對國會強調，此行為將導致這項海事局的重要計畫被迫「事實上終止」，嚴重影響美國陸軍和陸戰隊的武力投射能力，並將讓美國政府在未來的二手船隻採購計畫陷入風險。

「Breaking Defense」指出，雖然美國參眾兩院和海軍已獲得「壓倒性共識」，同意軍事海運能量急需恢復，但五角大廈、海事局和不同國會派系多年來持續在採購數量、時程表，以及費用歸屬等問題上有所爭執。

華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）海權中心主任克羅普希（Seth Cropsey）和該智庫研究助理哈萊姆（Harry Halem）先前警告，美國無論是官方或民間運輸船，甚至連能夠徵召的平民水手數量都十分不足，若與中國大陸爆發大規模武裝衝突，將無力為前線提供足夠補給，呼籲拜登政府為相關單位提供更多資金，以確保大國競爭環境下的美軍作戰能力。