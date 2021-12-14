日本首相岸田文雄昨天在國會被眾議員高市早苗問及是否想定兩岸有事（有緊急狀況）的最壞事態，以做好因應？高市說，台灣若淪為第2個香港，將嚴重影響日本的國防、經濟安保。

日本眾院預算委員會昨天進行2021年度追加預算案質詢並進行實質審議。執政黨自由民主黨政調會長、眾議員高市早苗提出有關台灣議題的質詢。

高市表示，日本沖繩的與那國島與台灣距離僅110公里，台灣南方的巴士海峽是日本進口原油當中的9成及天然氣的6成所經重要航道，台灣和平穩定與日本的安全保障有直接關連。

她說，一般認為，中國犯台能力正在加速增大，假如「兩岸有事」，日本是否有考慮好撤僑的方法？這包括確保先島群島（涵蓋釣魚台列嶼）等地居民的安全，以及救出日本在中國約11萬2000名僑胞、在台灣約2萬5000名僑胞，現行自衛隊法是否完備？

岸田答說，有關自衛隊法第84條之3的和平安全法制在研議時，有從憲法或國際法的觀點進行諸多討論，已進行相當充分審議。至於自衛隊法第84條之4，從阿富汗撤僑的案例來看，條文內容有需改善之處，他已下令相關部署研究。對於海外僑胞身陷危機之際應如何予以保護、疏散，平時做好準備是很重要的。

高市指出，安倍內閣時代做為安全保障相關法的一部分、追加自衛隊法第84條之3條文有關護僑的措施，規定須滿足3條件，包括1、當地的當局要確保該地的安全，無戰鬥行為。2、領域國同意包含使用武器在內的自衛隊的活動。3、與當局合作。

高市指出，這3條件在阿富汗撤僑時不適用，因此她想問岸田內閣是否想定「兩岸有事」的最壞事態，調整自衛隊法第84條之3的內容？她盼岸田內閣訂定最壞的事態，凝聚智慧，研擬有效的撤僑對策。

岸田答覆說，此事必須慎重思考才行，他知道阿富汗撤僑之際，民眾提出諸多疑問，他已下令相關部署研究。

高市說，防衛大臣岸信夫稍早表示，中國與台灣的軍力失衡並朝對中國有利的方向發展，中國的軍費是台灣的15倍，且差距年年擴大。美國關切台灣事務程度增強、歐洲議會官方代表團11月首度正式訪台。日台執政黨正深化關係，今年8月召開外交國防2加2會談，探討遏止中國的對策。

高市提出警語說，假如台灣的民進黨政府倒了，淪為第2個香港，將嚴重影響日本的國防、經濟安保。

她言及台積電決定在日本設廠一事指出，這對日本要發展先進半導體的國產化是好消息，但如果台積電變成須適用中國的公司法、中國共產黨規約或中國國家情報法，在公司內設中國共產黨組織的話，有可能淪為尖端技術或機密資訊的外洩據點。

她說，自民黨在眾院選舉政見列出共享自由民主、人權、法治等普世價值的國家和地區，載入台灣。公約也載明歡迎台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）。

高市問外務大臣林芳正，日本今年擔任CPTPP輪值主席國，是否打算採取協助台灣加入CPTPP的具體行動？針對台灣以觀察員身分參加WHA，將採什麼方針？

林芳正答說，台灣對日本而言是共享自由民主、基本人權、法治等基本價值，具有緊密經濟關係極為重要的夥伴。台灣申請加入CPTPP，已公開表示做好各種具體作法，日本歡迎台灣申請加入CPTPP。

他說，肯定蔡英文總統明言台灣已準備好接受所有規則，展現身為領導人的決心，日本首先要確認台灣是否完全符合CPTPP的高標準，然後與會員國討論。CPTPP的意義在於將高標準且具平衡感的21世紀型的新共同規則推廣至全世界，日本將與會員國共享這意義，基於戰略性的觀點、人民的理解，持續主導CPTPP。

他強調，日本在世衛組織（WHO）一貫主張因應世界衛生課題方面不該有地理上的空白，日本一貫支持台灣以觀察員身分參加WHA，尤其像是包含台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫採取有效措施且防疫有成的地區在內，世界各國和地區的資訊、見解能以自由、透明且迅速地被廣泛共享是很重要的。

他說，包含日本在內的七大工業國集團（G7）在今年5月召開的外交及開發部長會議共同宣言，已表明支持台灣有意義的參加世衛組織各論壇及WHA；日本政府將持續在世衛組織等場所明確主張日本的立場，也會與相關國家合作，敦促世衛組織。

高市表示，CPTPP明年由新加坡當輪值主席國，她聽說可採前任主席國、現任主席國及下任主席國合作的「三頭體制」運作，盼日本政府勇於主張並支持台灣。