美國記憶體大廠美光(Micron Technology)周一股價收85.15美元高檔，續漲1.37%；加上近期標準型DRAM現貨價止跌反彈提振市場信心。DRAM廠南亞科(2408)預期短期市況小幅修正，下游模組廠威剛(3260)預期DRAM現貨價在第4季已近低點，兩檔指標股今日均帶量強攻。

記憶體產業搭上元宇宙的利多延續，美光股價持續強勢。帶動台灣記憶體股的股價續強；且隨著近期Omicron新冠肺炎變種病毒侵襲，預期在家工作及遠距教學的需求延續，有利帶動PC市場買氣增溫。目前市場供需狀況逐步改善，近期標準型DRAM現貨價小幅上漲，激勵股價表現。

11月最後一周DRAM現貨價止跌，上漲約3%，後市價格預估可望緩漲到明年初，有助於明年第一季DRAM合約價逐步止跌。

南亞科總經理李培瑛先前表示，DRAM市場短期供需不平衡，第4季將步入修正期，不過因供應商庫存量都很低，市場還是有不錯需求，第4季應不會大幅度修正，將落至介於第2季至第3季之間的水準。整體來看，市況修正是短期、不會是長期修正，修正幅度也不會太深，預計明年首季可能回穩也可能續修正。

南亞科即將公布11月營收，因市況持續調整，預估營收仍在相對低檔。南亞科10月合併營收72.05億元，降至今年4月以來低點；隨著傳統旺季已過，且市場變數增多，公司看第4季DRAM產業將步入修正期。南亞科業績表現將比上季下滑。

威剛看旺明年DRAM市場，預期DRAM現貨價在第4季已近低點。

威剛表示，雖然半導體零組件缺料干擾供應鏈秩序，但上游庫存與終端需求仍相當健康，伴隨新一代處理器上市，以及商用電腦需求回籠，且5G應用、資料中心擴建、AIOT、車電及Win 11對電腦運算效能需求提升，都需增加單機的DRAM容量因應，因此明年DRAM需求仍相當好，沒有供過於求的問題。同時，預期DRAM現貨價在第四季已近低點，合約價只剩小幅的跌價空間，DRAM產業將靜待明年上半年需求再度大幅增加。